Rosell pide avanzar en las reformas y graduar la subida del salario mínimo

Rosell aboga por rebajar los costes fijos del recibo de la luz para que se ajuste al precio real de producir la electricidad

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha reclamado hoy continuar con las reformas "con la máxima velocidad" para preparar la economía española frente a futuras crisis y ha criticado el alza unilateral del salario mínimo a 900 euros que han pactado el Gobierno y Podemos que, a su juicio, debería haberse negociado y aplicado de una forma gradual.

Así lo ha asegurado este jueves durante su intervención en el Foro Club INFORMACIÓN-UA-Bankia-CEV celebrado en el restaurante El Maestral, y que también ha contado con la colaboración de Aguas de Alicante. Un evento moderado por el director del Club, Toni Cabot, y en el que el presidente de CEV, Salvador Navarro, se ha encargado de presentar a Rosell.

Tras un repaso por la situación económica y de la reciente crisis, el dirigente patronal ha destacado que las empresas españolas están ahora en mejor situación pero que hay que seguir avanzando para prepararse ante futuras recesiones. Así, por ejemplo, ha recordado que España todavía no ha sido capaz de controlar el déficit o de rebajar su deuda a pesar de los años de crecimiento que acumula, por lo que ha animado a no relajarse.

Así, ha señalado que hay que "seguir con las reformas con la máxima velocidad" y entre esas reformas pendientes ha citado la necesidad de adelgazar y hacer más eficiente las administraciones y también la de seguir adecuando la legislación laboral para que no se destruya tanto empleo cuando llegan las crisis. Así, ha puesto como ejemplo el modelo alemán, mucho más flexible que el español.

En este sentido, también ha apuntado que todo el mundo sería partidario de subir el salario mínimo pero "vamos a hablarlo, vamos a graduarlo y ver cómo se puede hacer de la mejor forma con números, no con demagogia". Así, Rosell se ha quejado de que no se ha dado información sobre la repercusión de esta medida, ni siquiera a cuánta gente va a afectar realmente y lamentó que el Gobierno haya hurtado esta negociación a los agentes sociales. En este sentido, al finalizar el acto y a preguntas de los periodistas, ha recordado que CEOE y los sindicatos ya habían pactado un incremento mucho más gradual.





Apoyo a la CEV

Por otra parte, el presidente de CEOE también ha aprovechado su intervención inicial para dejar claro su apoyo a la CEV Alicante. y al modelo impulsado por esta organización frente al que defiende la patronal alternativa que han creado algunas asociaciones de la provincia, la Uepal, a la que, eso sí, no ha nombrado explícitamente a pesar de que en el acto se encontraba su recién elegido presidente, Juan José Sellés.

Así, en diversas ocasiones ha defendido el modelo patronal español, donde existe dos únicas organizaciones hermanas -CEOE y Cepyme- que agrupan a todo el empresariado, frente a otros países donde la multiplicidad de actores complica, a su juicio, la toma de decisiones y la negociación de acuerdos.

"Quien quiera ser pequeño, que luche en pequeño", ha advertido para el que no desee formar parte de esta estructura. Del mismo modo, ha señalado que "cuando como empresario me piden que me afilie a 17 organizaciones distintas, al final tengo que poner prioridades porque no puedo estar pagando 17 cuotas distintas".

Tal es el respaldo de Rosell a la CEV y a CEV Alicante que ha señalado que piensa afiliarse a la organización con una de sus empresas, que ha llegado a un acuerdo con una firma de Biar para fabricar contenedores de basura especialmente adaptados para los camiones de recogida de la marca Zoeller, a la que representa.



Visita a Junqueras

Por otra parte, durante el turno de preguntas, los asistentes han cuestionado al presidente de la CEOE por su reciente visita al presidente de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado en la prisión de Lledoners por su participación el proceso independentista catalán. Rosell se ha limitado a decir que la visita simplemente respondía a su deseo de aportar su "granito de arena" a solucionar el "problema catalán".

Eso sí, acto seguido ha dejado claro que no tiene intención de "explicar" de qué habló con el líder de ERC. Se ha limitado a señalar que fue a que el político le diera cuenta de su postura para, a continuación, "transmitir a los que pueda transmitir" dicha información.

En esta línea, ha reconocido que "sabía las consecuencias que iba a tener, y lo que iban a decir unos y otros" pero que le daba "absolutamente igual porque cuando uno piensa una cosa, la hace. En este sentido, ha señalado que, "afortunadamente", tiene "relación con todos partidos, especialmente con los catalanes".

Preguntado por la visita de mañana del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a Junqueras, ha evitado pronunciarse: "Eso es tema de Pablo Iglesias, y no entro yo".



Factura eléctrica

Rosell también se ha referido a la decisión de Alcoa de cerrar dos de su plantas en España -las de Avilés y A Coruña-, entre otros motivos, por el elevado precio de la luz. Así, en respuesta a los medios de comunicación, aunque ha intentado restar importancia a la posible repercusión de estos cierres sí ha coincidido con la multinacional en que los costes energéticos son más caros en nuestro país.

"Cuando una empresa en España es muy consumidora de electricidad y comparas el precio de la electricidad con el que tienen otros países, como Francia, donde el 80% procede de energía nuclear, pues, claro, al final las empresas toman decisiones", ha señalado.

Por ello, ha abogado porque el precio de la electricidad se ajuste cada vez más a los costes reales de producción y distribución y se vayan suprimiendo otros costes fijos, como las primas que incluye el recibo.