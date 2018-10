Diecinueve importadores de 15 países conocerán la oferta de vinos y bebidas de la Comunitat con el Ivace

Un total de 19 importadores de 15 países se han desplazado esta semana a València para conocer la oferta de vinos y bebidas alcohólicas de la Comunitat Valenciana en una misión inversa de Ivace Internacional.

La directora general del Ivace, Julia Company, ha destacado el interés del Ivace por impulsar y reforzar las misiones de importadores, "una gran oportunidad" para las empresas valencianas ya que tienen la posiblidad de mostrar su oferta de producto a importadores de todo el mundo sin salir de la Comunitat Valenciana.

En esta ocasión, Ivace Internacional ha invitado a 19 importadores de Alemania, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, EEUU, Japón, Marruecos, México, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia y Turquía.

Un total de 46 empresas valencianas, entre bodegas y empresas fabricantes de bebidas alcohólicas como cerveza, participan en esta acción que tendrá cuatro días de duración en un hotel de la ciudad.

Durante los dos primeros días, importadores y empresas mantendrán encuentros individuales. Los días 18 y 19 se reservan para que los importadores puedan visitar las instalaciones de las empresas por las que hayan mostrado mayor interés.

Los importadores que se desplazan son Daniele's Weinparadies y Wolfgang Behrens de Alemania, First SA de Brasil, Cavas Reunidas (Chile), Beijing Hourun Trading Co. (China), Green Foods, SAS y Rosmi, SAS (Colombia), Hansong Food Co. Ltd (Corea del Sur), D Cata Distributor Corp, De Vino Wine Importers, JK Imports (Estados Unidos), Seikosha Co, LTD (Japón), Ebertec Maroc (Marruecos), La Castellana (México), R3 Investment SAC (Perú), ICE-Full Sp. (Polonia), Andina Wines (Reino Unido), Johan Hagstrom Hab (Suecia) y Adco Gida (Turquía).



Exportaciones de vino en alza

Las exportaciones de vino de la Comunitat Valenciana han ascendido a 121,26 millones de euros en el periodo enero – julio de 2018, lo que representa un incremento del 6'6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Francia es el primer cliente de la Comunitat Valenciana, con un valor de 15,8 millones de euros y un destacado ascenso del 32'44%. Le sigue Alemania, con 9,2 millones de euros y un descenso del 4%. En tercer lugar se sitúa Países Bajos, con 8,65 millones de euros y un crecimiento del 21%.

A continuación se sitúa China, primer destino asiático de los vinos de la Comunitat, con un valor de 8 millones de euros. Le sigue Costa de Marfil, con 7,97 millones de euros y un ascenso del 25%. Estados Unidos importa vino de la Comunitat por valor de 7,5 millones de euros, con un ascenso del 9%.

Otros destinos como Rusia, Reino Unido, Japón, Canadá, Bélgica, Finlandia y Togo se sitúan a continuación hasta completar el listado de 108 destinos en el periodo enero julio de 2018.