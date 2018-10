El PP ve en el pacto presupuestario "la semilla de la próxima crisis económica"

Dolors Montserrat, la portavoz del PP en el Congreso, ha considerado que el acuerdo presupuestario es "la semilla de la próxima crisis económica" porque vuelve a poner en marcha las políticas que llevaron a la anterior recesión.



En declaraciones en el Congreso, Montserrat ha hecho esta primera valoración del pacto alcanzado, sin entrar en detalle sobre los acuerdos adoptados, que analizará con más detalle el secretario de Economía del partido, Alberto Nadal.



"Volvemos a las políticas que nos llevaron a la mayor crisis y mayor destrucción de empleo", ha dicho la portavoz popular, quien ha lamentado que el "peaje" a Podemos por su apoyo al Gobierno de Sánchez lo van a tener que "pagar" todos los españoles.



Y ha añadido que no quiere imaginar cuál será el peaje del jefe del Ejecutivo a los independentistas para que apoyen estas cuentas.



Al ser preguntada por cuáles son las medidas que harán mella en la economía, Dolors Montserrat no ha concretado pero ha insistido en que el acuerdo en su conjunto lleva "a más paro, más impuestos, más inflación y menos crecimiento económico", y ha concluido con que "estamos ante la zapaterización de la economía española".



Tras señalar que éste no es un acuerdo presupuestario sino el programa propio de una campaña electoral, la portavoz del PP ha reprochado además al PSOE que gobierne "de espaldas al partido más votado en España".



Y ha lamentado que los socialistas gobiernen con Pablo Iglesias, "actual ministro de Hacienda", así como "con Torra, Rufián y Puigdemont".



Ha añadido que Pedro Sánchez debería "mirar al PP" para llevar al país "donde toca", pero no lo hace porque solo busca "sentir sentado en su silla" en La Moncloa y "sin pensar en los intereses de los españoles".



Cosidó acusa al PSOE de entregar los PGE a Podemos



El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha criticado este jueves el acuerdo alcanzado entre Gobierno y Podemos para un proyecto de Presupuestos para 2019, asegurando que "en pocos años se pasará hambre como en Venezuela".





.@sanchezcastejon entrega el Presupuesto del Estado a @Pablo_Iglesias_ . Con @ahorapodemos dirigiendo la política económica en pocos años estamos como en Venezuela, pasando hambre. — Ignacio Cosidó (@Ignacos) 11 de octubre de 2018

Así lo ha expresado Cosidó en un mensaje en la red social Twitter después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , firmaran esta mañana en La Moncloa el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).De este modo, el portavoz del PP en el Senado ha censurado el pacto entre el Ejecutivo y el partido 'morado' por el que, entre otras medidas, se acometerá la subida del(SMI) a 900 euros en 2019.Cosidó considera que el presidente del Gobierno ha entregado la ley presupuestaria a Pablo Iglesias y ha recalcado que la política económica que ha planteado Podemos en las negociaciones con el Gobierno, llevará a España a