El Gobierno prevé recaudar 5.678 millones más

El Gobierno prevé recaudar 5.678 millones de euros con las medidas de la reforma fiscal y lucha contra el fraude acordada con Podemos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, sin incluir los ingresos por cotizaciones, y un gasto de en torno a 2.082 millones de euros asociado sólo a la Administración General del Estado (AGE), sin incluir por tanto los gastos asociados a las comunidades autónomas, que manejan Educación o Sanidad, ni el gasto relativo a la Seguridad Social en el que se incluye la revalorización de las pensiones.

Así lo ha detallado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha cuantificado las cifras de gastos e ingresos relativos únicamente a los Presupuestos de 2019, si bien ha reconocido que las cifras totales referidas al acuerdo alcanzado con Podemos "se aproximarán" a las dadas por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que eleva el gasto a 5.000 millones de euros y los ingresos a 7.000 millones de euros.

Asimismo, ha avanzado que el próximo lunes se convocará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el presupuesto base que ese mismo día remitirá el Gobierno a Bruselas con las líneas generales de las cuentas públicas del próximo año.

Montero ha destacado que el Gobierno demuestra su "voluntad firme e inequívoca de cambiar las cosas", y ha valorado el acuerdo con Podemos porque "los ciudadanos no pueden esperar más". "No entenderían que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo para estos casos", ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que se ha puesto todo el "empeño" en que la propuesta presupuestaria sean un "punto de inflexión" y el "cambio claro de tendencia" basado en una agenda social, recuperación de derechos y la igualdad.

Ha pedido al resto de formaciones el apoyo a las nuevas cuentas, especialmente a las formaciones catalanas con las que ha indicado que se hablará de "cuentas públicas" y ha recordado que Cataluña recibiría más de 2.200 millones para desarrollar políticas fundamentales. "Parece bastante lógico que cualquier Gobierno que tenga como centro a las personas apoye los PGE", ha apostillado.



El Gobierno calcula que el IPC se desviará este año unas tres décimas

Por otra parte, el Gobierno calcula que el IPC se situará al finalizar el año en el entorno del 1,9%, tres décimas por encima de la subida del 1,6% que experimentaron las pensiones en este ejercicio (salvo las mínimas, que subieron un 3%), según ha apuntado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la luz de los datos del IPC de septiembre (2,3% interanual).

Esta desviación en los precios, ha explicado Montero, será compensada a los pensionistas mediante una paga que se abonará en el primer trimestre de 2019.

El acuerdo que el Gobierno ha alcanzado con Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019 cifra en 704 millones de euros el impacto de esta paga compensatoria por la desviación de precios de este año.

Cada décima de desviación sobre el objetivo del 1,6% supone un coste algo superior a los 100 millones de euros, con lo que una desviación de tres décimas implicará un coste de más de 300 millones de euros, a los que hay que sumar una cantidad similar para su consolidación en nómina.

Antes de la entrada en vigor en 2013 del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limitaba la subida de las pensiones a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social como la actual, las pensiones se revalorizaban en función del IPC interanual del mes de noviembre.

El Gobierno y Unidos Podemos señalan en su documento que la referencia será ahora el IPC de diciembre.

El acuerdo presupuestario contempla que, al igual que este año, las pensiones subirán en 2019 conforme al IPC previsto (1,6%), salvo las mínimas y no contributivas, que lo harán en un 3%. En caso de desviación de precios, también habrá paga compensatoria para los pensionistas.



Podemos habla de 5.000 millones más de gasto y 7.000 de ingresos

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha celebrado el acuerdo que su formación ha cerrado con el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, y ha adelantado que contempla unos 7.000 millones de euros de ingresos adicionales por las subidas de impuestos y 5.000 millones más de gasto.

Así ha respondido Iglesias al ser preguntado sobre si cree que la Comisión Europa aceptará este plan presupuestario cuando se lo remita el Gobierno antes del lunes. En su opinión, son unos Presupuestos "responsables" porque contemplan 7.000 millones adicionales de ingresos y 5.000 millones de gasto, es decir, 2.000 millones de "superávit".

No obstante, ha reconocido que está "moderadamente satisfecho" porque le hubiera gustado "conseguir más cosas". Además, se ha mostrado convencido de que lograrán sumar a ERC, PDeCAT, PNV y Compromís para lograr la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarlos.

"Quiero pensar que ERC no va a condicionar la subida del salario mínimo a aspectos en los que vamos a estar de acuerdo. Creo que van a ser responsables", ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, antes de afirmar que a los independentistas catalanes les conviene que el Gobierno continúe y que Podemos esté en la mesa de diálogo.

Iglesias ha asegurado que le hubiera gustado que los Presupuestos fueran más sociales, por ejemplo, incorporando una mayor subida del salario mínimo o más medidas para pinchar la burbuja del alquiler. "Pero hemos tenido que ceder también", ha explicado.

"Negociar es ceder. Hemos llegado a un acuerdo bueno que plantea que no pueden esforzarse los de siempre", ha apostillado, antes de señalar que "este acuerdo es el punto de inicio". "Cuando gobernemos en 2020 podremos hacer más cosas", ha augurado.