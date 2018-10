Saifedean Ammous: «El bitcoin conseguirá un mundo más justo»

La crisis financiera ha liquidado de un plumazo la inocencia de los ciudadanos que asistían impasibles al control que ejercen los bancos centrales sobre el flujo del dinero, diagnostica Saifedean Ammous, profesor de Economía en la Escuela de Negocios Adnan Kassar de la Universidad Americana de Líbano y gran defensor de los beneficios del bitcoin, la divisa electrónica que elimina intermediarios en las transacciones económicas para propiciar, según él, un mundo más justo en el que los ahorradores son los dueños y señores de su dinero sin temer los batacazos económicos que provocan los gobiernos. El futuro pertenece a esta moneda digital, sobre la que acaba de publicar un libro titulado precisamente «El modelo bitcoin» (Planeta), augura su autor, convencido de que las criptomonedas mitigan los males del sistema financiero con una tecnología de pago confiable que planta cara al monopolio monetario de los bancos centrales. De la historia del dinero, de sus defectos y del uso de las criptomonedas habla Ammous en esta entrevista con Epipress tras dar una charla en la Fundación Rafael del Pino.

¿Qué ventajas nos trae el bitcoin, Saifedean?

Nos ofrece una forma de dinero que no está controlada por los gobiernos ni los bancos centrales.

Supongo que esos poderes no renunciarán fácilmente a dejar de controlar el dinero.

Tampoco fue fácil que la Iglesia permitiera que la gente imprimiera sus propias biblias ni entendían los ejércitos que debían sustituir las espadas por escopetas pero la tecnología se impone siempre y quien no la utilice quedará en desventaja.

¿En qué consiste la tecnología de la cadena de bloques o blockchain que da soporte a las criptomonedas?

La tecnología blockchain es muy complicada pero no es importante para el usuario de las criptomonedas como tampoco el conductor tiene que saber por qué se mueve el coche.

¿Qué aportará la desaparición de una autoridad y un registro centrales?

Abre las puertas a un mercado libre para el dinero, para los negocios y para los capitales. Dejamos atrás la economía planificada y centralizada y las personas escogerán el tipo de dinero que les dé más rédito en el futuro. Los gobiernos no podrán destruir el valor del dinero y las personas entonces pensarán más en el futuro y en ahorrar. Se pasa de pensar tanto en el presente para centrarnos más en el futuro.

¿Se trata de que la gente pueda permutar sus activos a cambio de unas fichas que actúan como monedas?

Así es con el bitcoin. La verdad es que se ha creado un gran circo en torno al bitcoin y a todas las monedas que pretenden imitarlo. El bitcoin es un reemplazo del dinero gubernamental.

La historia del dinero está plagada de grandes batacazos. ¿Cómo pueden acabar las criptomonedas con esa inquietante inestabilidad?

Las causas de la inflación, la recesión y de las crisis financieras siempre tienen sus raíces en la planificación centralizada de los mercados y las tasas de interés. Los gobiernos manipulan la masa monetaria lo que distorsiona el precio del capital. Cuando deciden bajar los precios las personas compran más, se endeudan y ahorran menos y cuando el precio se normaliza se dan cuenta de que no eran tan ricas como creían. De ahí vienen las crisis. Con una moneda fuerte en un mercado libre nunca pasará esto.

¿Qué lección debemos aprender de la crisis financiera de hace diez años?

La causa de esa crisis es de nuevo la planificación centralizada del mercado del capital. Se nos daba dinero fácil controlado por el gobierno y eso provocó inversiones absurdas que acabaron siendo burbujas que no son más que el hecho fehaciente de la pérdida de valor del dinero.

¿Qué inspiró a Satoshi Nakamoto, al parecer un nombre ficticio de una persona o de un grupo, a crear el bitcoin?

Supongo que estaba harto de la capacidad de los gobiernos de crear inflación. Creó entonces esta divisa electrónica descentralizada que nadie controla porque cada transacción se hace sin intermediarios.

¿Qué efectos disruptivos tendrá esta nueva tecnología en sectores como la banca si como parece garantiza transacciones online seguras?

No va a tener un efecto tan grande en la banca como en los bancos centrales. Bitcoin no compite con los bancos en los que al fin y al cabo todo el mundo quiere depositar su dinero. Las funciones esenciales de la banca seguirán en el mundo de bitcoin que sí compite con los bancos centrales que se encargan de difundir mensajes apocalípticos sobre esta moneda digital. Lo interesante es que se podrán sustituir esos bancos centrales que controlan el mundo por el bitcoin.

¿No le preocupa la gran volatilidad del bitcoin?

Es una consecuencia natural de apostar por el mercado libre sin autoridad central. El precio del bitcoin varía en función de la demanda. Es una parte inevitable del éxito inicial de bitcoin pero si continúa creciendo y más personas lo compran bajará esa volatilidad.

¿Es un invento tan importante esta nueva moneda como lo es internet?

El bitcoin es posible porque tenemos internet. Internet ha liberado el flujo de información en todo el mundo y bitcoin libera el valor del dinero en todo el mundo.

¿Elimina a los hackers definitivamente este sistema?

No. La naturaleza humana no se puede cambiar con la tecnología. Cualquier forma de dinero es susceptible de ser robada. Es un problema que atañe al dueño de ese dinero que tendrá que ser cauto a la hora de guardarlo.

¿Contribuirá el bitcoin a conseguir una sociedad más justa?

Sí. La mayor injusticia que hay en el mundo es que los gobiernos sean capaces de crear riqueza para ellos mismos con coste cero. En el mundo bictoin la única forma de crear más dinero es servir a los demás. Con bitcoin tendremos una sociedad más productiva, más sana y más justa. Si quitamos la capacidad de los gobiernos de imprimir dinero eliminaremos la injusticia que supone patrocinar con el dinero de todos, por ejemplo, zonas nada productivas.

El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, dijo que el bitcoin es una estupidez y amenazó con despedir a cualquier empleado suyo que invierta en esa moneda. ¿Qué le parece?

Es libre de pensar lo que quiera pero es muy curioso que su hija haya comprado bitcoin y haya ganado dinero con esa inversión. No respondo a dinosaurios.

Pero usted mismo dice que la criptomoneda no es buena como forma de pago, no es anónima y ni siquiera es una buena inversión para la mayoría, ¿para qué vale entonces?

No es útil como forma de pago para comprar un café. No tiene sentido hacer un registro de transacciones por tres euros. Es muy bueno para transacciones más importantes de otro tipo. Se crea un registro. Se hacen transacciones transparentes y yo no recomendaría a nadie que utilizase para sus operaciones un seudónimo. Es cierto que es muy volátil. Yo recomiendo que se compren grandes cantidades de bitcoin sobre todo en países con problemas económicos. El bitcoin es dinero confiable y saludable.

O sea que las criptomonedas solo son recomendables para grandes operaciones realizadas a gran distancia.

Probablemente sí. La capacidad probada de bitcoin es de unas 500.000 transacciones al día y podemos llegar a veces a dos millones en un tipo de transacciones que son las más seguras del mundo.

Luego a la gente común que tenemos pequeños gastos no nos va a resolver nada esta nueva moneda.

Va a resolver mucho, como le trato de explicar, pero en estos momentos sigue siendo utilizada únicamente por el uno por ciento de la población mundial. Es una apuesta muy gratificante si sale bien. No se la recomiendo a todo el mundo pero es muy útil por ejemplo para enviar dinero entre países. A largo plazo se le dará más usos y, sobre todo, obligará a los gobiernos a ser más responsables con el dinero de todos.