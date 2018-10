Empresarios y sindicatos de la Comunidad y Murcia exigen el blindaje del Trasvase

Los empresarios y los sindicatos de la Comunidad y Murcia se reúnen en la autonomía vecina para poner en común sus reivindicaciones

Los empresarios y principales sindicatos de la Comunidad Valenciana y de Murcia han formado un frente común para reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica, el blindaje del Trasvase Tajo-Segura y la necesidad de ejecutar el Corredor Ferroviario Mediterráneo y que se licite el tercer carril de la A-7, según han acordado tras la reunión mantenida en Murcia.

A este encuentro han asistido, por parte de la Comunidad Valenciana, el presidente de la patronal autonómica CEV y el de la CEV en Alicante, Salvador Navarro y Perfecto Palacio, respectivamente, así como el secretario general de CC OO-PV, Arturo Léon, y el de UGT-PV, Ismael Sáez. Y por parte de Murcia, han acudido el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), José María Alabarracín, y los dirigentes sindicales Antonio Jiménez (UGT) y Santiago Navarro (CC OO).

En la rueda posterior al encuentro, han advertido que no descartan movilizaciones si no se atienden estas demandas "urgentes", ya que aunque reconocen que no es el escenario que más les gusta, "si hay que hacerlo se hará". Tras este primer encuentro, han adelantado que antes de final de año se celebrara otra reunión en Alicante, según informa Europa Press. Igualmente, la cumbre tiene previsiones de extenderse a otras comunidades. Así, en Baleares, que se encuentra en la misma situación según han expuesto, habrá una reunión en la que Murcia y Valencia estarán representadas para avanzar en esa ronda de encuentros del Arco Mediterráneo, y con la patronal de Andalucía a finales de mes hay un contacto.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha afirmado que los empresarios lo que demandan es una cuestión de "reciprocidad", ya que "no se nos considera españoles de primera, sino de segunda o tercera y no recibimos del Estado lo que nos corresponde y eso lastra la economía de las dos comunidades". Por su parte, el presidente de la Croem, José Mª Albarracín, ha señalado que se trata de tres temas que afectan a sendas comunidades.

En clave económica, el presidente de la Croem, José Mª Albarracín, ha lamentado que tanto la Comunidad como Murcia sean "las peor financiadas con el actual sistema de financiación autonómica", por lo que ha reclamado la necesidad de que se revise el actual e "injusto" sistema y "se consiga que la equidad prevalezca de cara a ese nuevo trabajo", no habiendo comunidades de primera, segunda y tercera división, además de exigir compensaciones por la deuda acumulada por la "infrafinanciación en años anteriores".



Un Pacto del Agua y el blindaje del Trasvase Tajo-Segura



En materia de recursos hídricos, los representantes empresariales y sindicales han destacado que hay un acuerdo "claro y rotundo" del blindaje del Trasvase Tajo-Segura, porque "es imperiosamente necesario mantenerlo abierto". Los agentes sociales han asegurado que continuarán exigiendo garantías de q disponibilidad de agua para ambos territorios y han denunciado que Murcia y la Comunidad Valenciana, "especialmente Alicante y la comarca de la Vega Baja, viven en situación de permanente alerta por el déficit hídrico".

También han acordado que las desaladoras "se tienen que poner ya al 100% de su capacidad y que todas estén interconectadas para que el agua que producen pueda llegar a cualquier comunidad de regantes que lo requiera", según ha dicho Albarracín.

En este sentido, el dirigente empresarial murciano también ha recordado el déficit estructural que padecen sendas comunidades, alrededor de 650 hm3 y ha exigido que se trabaje en la interconexión de cuencas, se mantenga la liberación de la compra de caudales y se alcance un Pacto Nacional del Agua, con la necesidad de que "se despolitice este recurso". Por su parte, Salvador Navarro ha insistido en que "se tiene que despolitizar el mensaje del agua porque este país tiene agua suficiente".

Asimismo, ha subrayado la urgencia de la ejecución "simultánea y en su integridad" del Corredor Mediterráneo. Albarracín, además, ha planteado la exigencia para la licitación "inmediata" del tercer carril de la A-7, que conecta Alhama (Murcia) con Crevillent., "Un carril necesario que por el día de hoy transitan más de 10.000 vehículos de gran tonelaje y en torno a 60.000 turismos", ha dicho. Y sobre el AVE, ha recordado que "ya tenemos la determinación del Gobierno central".



Ganar en competitividad



En este misma línea, el presidente de la CEV ha incidido en la importancia que tiene el sector agroalimentario en ambas comunidades junto con el turismo, que "han hecho salir de la crisis" a Murcia y la Comunidad y "necesitamos ganar en competitividad". Por ello, considera importante que el Ministerio de Fomento "tenga una visión estratégica de donde son importantes las inversiones".

El empresario Perfecto Palacio, vicepresidente de la patronal autonómica y presidente de la CEV en Alicante, ha advertido que todo ello es un problema de "dimensiones importantes" en sendas comunidades, y ha valorado positivamente que sindicatos y empresarios "vayan de la mano". "Seguiremos peleando por esto, para que haya una visibilidad de los problemas", ha remarcado.



Los sindicatos: "Comunidades relativamente pobres"



Por su parte, los secretarios generales de UGT-PV y CCOO-PV han señalado que Murcia y la Comunidad "son comunidades relativamente pobres", tras lo que han dejado claro que el objetivo no es luchar contra otras comunidades. Isamel Sáez (UGT) ha advertido de que ambas zonas tienen una renta "per cápita" por debajo de la media y con un déficit de financiación. Y Aruro León (CC OO) ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez y al resto de fuerzas políticas también autonómicas que se logre un nuevo sistema de financiación autonómica.

Sus homólogos en Murcia, Antonio Jiménez (UGT) y Santiago Navarro (CC OO) también han denunciado la "infrafinanciación" que se sufre por el modelo actual, así como la "carencia" de recursos.

Jiménez ha manifestado que "se tienen que reducir los actuales niveles de endeudamiento, ya que el 80% de la deuda de la Administración regional está en manos del Estado, acreedor y responsable" y con ello se lastran "los potenciales de crecimiento de ambas comunidades".

En cuanto a infraestructuras, opinan que "supondría el fin de ese aislamiento", por lo que reclama que "se cese en esa lentitud y falta de apoyo inversor".

Jiménez también ha advertido que el déficit hídrico de la cuenca del Segura es "crónico y cíclico" por lo que las actuaciones que demandan son a corto, medio y largo plazo. Desde CCOO, Navarro ha comentado que si empresarios y sindicatos han sido capaces de ponerse de acuerdo, lo hagan también los partidos "y dejen de tirarse los trastos a la cabeza".

Al finalizar el encuentro mantenido en la sede de Croem, los dirigentes empresariales y sindicales se han reunido con el delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, y posteriormente, con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.