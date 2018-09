La provincia perderá 150 millones este año por el impacto del Brexit

La provincia se juega mucho en las negociaciones que el Reino Unido mantiene con la Comisión Europea para acordar cuál será el marco de relaciones entre ambos tras el Brexit. Sectores como el turismo, la construcción, la industria o la agricultura tienen en el mercado británico a uno de sus principales clientes en el exterior, por lo que, en función del resultado de estas conversaciones, podrían perder una parte significativa de sus ingresos. De hecho, los primeros efectos de la ruptura ya se han empezado a notar en muchas de estas actividades y, si nada lo remedia, este año Alicante perderá alrededor de 150 millones en ventas por esta causa.

Esas son, al menos, las estimaciones que realiza el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca), que ayer celebró su décimo aniversario con la presentación de un estudio sobre la materia y una posterior mesa redonda en la que participaron el agregado de Asuntos Económicos de la Embajada del Reino Unido, Paul Clark; el experto en mercados financieros del Banco Sabadell, Juan Manuel Autero; el CEO de Total Produce, Rory Byrne; y la responsable de Fiscalidad Internacional de PwC en Levante, Ester Cucala.

Así, según los cálculos del director de estudios del «think tank» alicantino, Francisco Llopis, el conjunto de exportaciones, ingresos por turismo e inversión inmobiliaria de los británicos en la Costa Blanca se reducirá ya este año alrededor de un 6,5%, hasta situarse en los 2.187 millones de euros frente a los 2.339 millones del ejercicio anterior. Una caída todavía suave pero que podría ser un anticipo de caídas más acusadas en los próximos años.

El mayor impacto se produce por el descenso en la llegada de turistas, donde a las primeras consecuencias del Brexit -como la devaluación de la libra con respecto al euro, que encarece los viajes de los británicos- se han sumado a la recuperación de algunos destinos competidores para restar alrededor de 200.000 visitantes a la provincia. Esto supondrá una caída del 10% en el gasto total de los turistas británicos en la provincia, que quedará en unos 1.321 millones.

Otra de las consecuencias ha sido la reducción del número de segundas residencias que los británicos compran en la zona. Aunque la mayor caída se produjo en el año 2016, inmediatamente después de la celebración del referéndum sobre el Brexit, el descenso continúa y este año, por ejemplo, se venderán alrededor de un centenar de viviendas menos, según las previsiones de Ineca. Esto supondrá que la inyección de divisas que suponen estas ventas se quedarán en los 587,5 millones este año frente a los 631,5 millones que alcanzaron en 2015.



Menos poder de compra

Por último, de momento las exportaciones agrícolas e industriales son el apartado que menos afectado se ha visto. De hecho, el estudio calcula que este año incluso podrían cerrar con un ligero incremento, hasta sumar 278 millones. El problema en este caso es que, aunque no hayan descendido, lo cierto es que las ventas de productos alicantinos al Reino Unido no han crecido al mismo ritmo que el resto, por lo que este país ha perdido peso como cliente dentro del conjunto de exportaciones de la provincia. De cara al futuro, eso sí, Llopis advirtió que la posible reducción de la capacidad de compra de los británicos por el Brexit afectará en mayor medida a los bienes que no sean de primera necesidad.