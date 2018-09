Distrito Digital: primera toma de contacto con Panoramis

La sociedad pública se da dos meses para tener los informes de viabilidad y, a partir de ahí, comenzarán las negociaciones sobre las condiciones.

El empresario Juan Carlos Ramírez se hacía hace solo unos días con la gestión total del centro de ocio Panoramis, tras abonar a la Autoridad Portuaria los cerca de tres millones de euros que debía Marina de Poniente, la anterior concesionaria del complejo. El trámite no solo dejaba manos libres al accionista de referencia del Hércules y propietario de Medimotors para negociar con el Consell la implantación en Panoramis de una de las tres sedes del Distrito Digital en Alicante, junto a Ciudad de la Luz y la Terminal de Cruceros, sino que ha dado un acelerón a las conversaciones con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Tanto es así que ayer mismo el director general de la empresa pública, Antonio Rodes, visitó a primera hora de la mañana, y junto a Ramírez, las instalaciones. El objetivo no era otro que el de evaluar sobre el terreno la infraestructura de cara a la implantación de una de las bases de este nuevo polo de economía digital en Alicante, algo que hasta la fecha no había sido posible precisamente porque faltaba que Ramírez pagara la deuda anterior, para lo que tenía de plazo hasta enero de 2019.

En el marco de esta primera toma de contacto, desde la Sociedad de Proyectos Temáticos se pidieron, además, planos y otra información adicional sobre el edificio, con el fin de, a partir de ahí, encargar estudios técnicos, tanto de arquitectura como de ingeniería, para ver las posibilidades de adaptación de los espacios, así como los posibles costes de mantenimiento que llevarían aparejadas las instalaciones. Esos estudios, para los que, a priori, la empresa pública se da de plazo dos meses para tenerlos listos, serán los que marquen la hoja de ruta, sobre todo en lo tocante al presupuesto de inversión. Eso, junto a lo que se fije como coste en alquiler y mantenimiento, sería finalmente lo que permitiría dar luz verde a la operación, tal y como señala el director general de Proyectos Temáticos. Y todo con la intención, como se ha mantenido desde el principio, de que, en caso de que se reciba el plácet, esta sede pueda estar operativa antes del mes de abril del próximo año.

De momento, eso sí, parece que las primeras impresiones son buenas. Ya no se trata solo de la ubicación, frente al mar y, al mismo tiempo, en el centro de Alicante y con buenas conexiones. Además, parece que, a falta de lo que determinen los estudios técnicos, los retoques para que las nuevas instalaciones se puedan acoplar a su nuevo cometido podrían ser mínimos, tal y como se ha sostenido desde que se planteó Panoramis como sede del Distrito Digital. No en vano, el edificio ya está hecho, lo que, de entrada, y como es obvio, supone una inversión mucho menor que la que se derivaría de unas instalaciones de nueva planta.

En cualquier caso, Antonio Rodes incide en que se le va a dar la máxima celeridad al proceso, sobre todo porque la puesta en marcha del Distrito Digital es un proyecto en el que ser ha implicado directamente el jefe del Consell, Ximo Puig, lo que, literalmente, en palabras del director general de Proyectos Temáticos, implica que «tenemos que estar a la altura».