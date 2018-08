Pensiones de viudedad, el "truco" que esconde la última subida del gobierno

La anunciada subida de las pensiones que se produjo este mes gracias al acuerdo al que en su día llegó el gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy con el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los Presupuestos que el PSOE mantuvo tras la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez al palacio de La Moncloa, no va a permitir que suban todas las prestaciones. A pesar de que muchos jubilados ya han recibido este mes dos alegrías (primero con el pago el pasado 27 de julio de los atrasos que se les debían de todo el año y ahora el 1 de agosto al ver su pensión con el aumento), no todos están celebrándolo.

La mayor parte de los beneficiarios de pensiones de viudedad acaban de vivir lo que se puede considerar una subida histórica de sus prestaciones. Muchas pensiones de este tipo han subido un 7,7 por ciento al que hay que sumar la subida general (del 1,6 por ciento para las de carácter general y del 3 por ciento para las mínimas). Este "histórico" ascenso llega por el cambio en la forma en la que se calcula estas pensiones. Un cambio que se venía fraguando desde hace seis años y que acaba de ver la luz. Pero no todo es positivo. El cambio en el modo en le que se calculan estas pensiones tiene efectos perversos. Los requisitos para la subida hacen que muchas viudas con ingresos modestos queden fuera de las mejoras y las subidas.

La modificación

Hasta ahora la pensión se calculaba con el equivalente al 52 por ciento de la base reguladora con la única excepción de quienes tuviesen a su cargo a menores de 26 años (esas personsa cobraban el 70 por ciento de la citada base). Con la subida los beneficiarios de estas prestaciones pasan a cobrar ahora el 56 por ciento de la base y dentro de un año cobrarán el 60 por ciento. Pero (y aquí viene el "truco"), hay muchas viudas (esta prestación la cobran sobre todo mujeres) que quedan al margen de las mejoras por no cumplir alguno de los requisitos a los que se obliga para conseguir la mejora: tener 65 años o más, no cobrar ninguna otra pensión nacional o extranjera de ningún tipo, no disponer de ningún ingreso de ningún tipo por trabajo ni por cuenta propia ni ajena y no tener otros rendimientos (ni tan siquiera un alquiler) que superen una cantidad fija: unos 7.000 euros al año o unos 8.000 si hay otra personas en la unidad familiar.

Complemento a los mínimos

Además las viudas que perciban el complemento a mínimos seguirán cobrando las pensiones más bajas. Y es que aunque les subirá la pensión esa cantidad se les quitará de los complementos que están cobrando si el fallecido no llegaba a la pensión mínima.

Las pensiones han subido dos veces este año. La primera vez se elevaron un 0,25 por ciento, lo que provocó que cientos de jubilados salieran a la calle en todo el país. Las manifestaciones obligaron al Gobierno a rectificar