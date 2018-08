La Junta Única de Resolución no compensará a accionistas y acreedores del Banco Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la resolución de la entidad en 2017 porque un informe ha concluido que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia. «La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe "Valoración 3" que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Popular afectados por la decisión de resolución», explica la institución europea en un comunicado.

No obstante, la entidad presidida por la alemana Elke König antes de tomar una decisión formal debe completarse al procedimiento que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentarios y alegaciones. La decisión de la JUR se fundamenta en la conclusiones del informe elaborado por de Deloitte que debía determinar si los accionistas y acreedores del Popular hubieran recibido un mejor trato en el caso en que se hubiera liquidado la entidad siguiendo el procedimiento nacional de insolvencia en lugar del procedimiento a nivel europeo.

«Deloitte concluye que para los accionistas y acreedores afectados no habría cabido esperar ninguna recuperación en un procedimiento de insolvencia ordinario, incluso en el escenario considerado como más optimista y, como resultado, no hay diferencia de trato en comparación con la acción de resolución», afirma la JUR. La institución comunitaria resalta que, según el documento del Deloitte, la apertura de un procedimiento de insolvencia ordinario en junio de 2017 «habría resultado en una liquidación no planificada» que «hubiera destruido valor "per se"».

El Popular fue adquirido por el Santander el pasado año.