Valerio no descarta recurrir a la «hucha» de las pensiones

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, no descarta recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social en caso de que sea necesario para pagar las pensiones, aunque preferiría no tener que tocar la «hucha». Valerio, en declaraciones a la prensa tras entregar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, un informe sobre la evolución del Fondo, recordó que éste finalizó 2017 con un montante de 8.085 millones de euros y que para pagar la extra de junio a los pensionistas se tuvo que echar mano de parte del préstamo que el Tesoro Público concedió a la Tesorería General de la Seguridad Social.

De ese préstamo, que superaba los 13.000 millones de euros, restan aún algo más 6.000 millones. Esa cantidad no bastaría para pagar una extra o una nómina mensual de pensiones contributivas (en junio se superaron por primera vez los 9.000 millones de euros de gasto). «A mi me encantaría no tener que tocar el Fondo de Reserva pero quiero ser prudente. Vamos a ver cómo va evolucionando la recaudación de cuotas de aquí a final de año», aseguró.