Los candidatos se dejan querer

Ya se producen los primeros movimientos en busca de una candidatura consensuada.

No quieren postularse abiertamente pero tampoco quieren descartarse. Los dos nombres que, hasta el momento, suenan con más fuerza para sustituir a Rosana Perán al frente del consejo empresarial de la CEV en Alicante -los empresarios Perfecto Palacio y Javier Reina- optaron ayer por la prudencia a la espera de ver cómo evoluciona la situación y, sobre todo, a la espera de los movimientos que ya se empiezan a producir entre los patronos locales en busca de una candidatura que suscite el mayor consenso posible. Lo cierto es que, aunque la posible renuncia de Perán ya se veía venir en determinados círculos, muchos confiaban en que la ilicitana aguantara, por lo que su marcha ha sorprendido a la organización sin que exista un plan de relevo completamente cerrado.

De momento, el candidato que parece suscitar mayores apoyos es el presidente de Ineca y propietario del concesionario de Porsche en Alicante, Perfecto Palacio, al que la marcha de Perán ha cogido de viaje. A pesar de ello, según las fuentes consultadas, miembros del consejo ya se habrían puesto en contacto con él para que se postulara para el cargo, a lo que Palacio se habría mostrado dispuesto. No obstante, desde su entorno más cercano señalan que no tomará una decisión en firme, al menos, hasta la semana que viene, cuando regrese de su viaje.

Eso sí, como cada vez que ha sonado su nombre para ocupar algún puesto de relevancia, parece que una de las cosas que más influirá en su decisión será el grado de consenso que exista sobre su persona ya que Palacio -con el que ayer trató de contactar este diario sin éxito- no es nada amigo de los enfrentamientos. Así, aunque se barajó su nombre para presidir la Cámara de Comercio de Alicante nunca llegó a presentarse. Es más, ante las presiones que recibió durante el conflicto entre la CEV y Coepa, optó retirarse de la primera línea de las organizaciones empresariales y renunciar a su reelección el frente de Ineca.

Sin embargo, como ayer recordaron desde su entorno, Perfecto Palacio sí quiso dejar claro su apoyo al proyecto impulsado por Salvador Navarro frente a la nueva patronal que conformaron varios antiguos miembros de la desaparecida Coepa -Uepal-, y entró a formar parte de la asamblea de la CEV a través de su compañía Metromedia Inversiones. Una decisión que, precisamente, es la que ahora posibilitaría su elección al frente del consejo empresarial provincial.

Por su parte, el CEO de Business World Alicante, Javier Reina, también intentó nadar entre dos aguas. Así, tras asegurar que hasta que su nombre apareció ayer en la prensa no se había planteado una posible candidatura y recalcar que su principal interés sigue siendo potenciar la Asociación del Terciario Avanzado que preside, tampoco quiso descartase claramente. «Ni me borro ni me pongo», aseguró a preguntas de este diario.

En este sentido, señaló que, a su juicio, es «pronto» para dar el salto desde el Terciario Avanzado a la presidencia del consejo de la CEV -fue elegido en febrero- y que, en cualquier caso, sería una decisión que debería consultar con su junta. No obstante, también aseguró que «si la Confederación lo necesitase, no daría un paso atrás», aunque señaló que en estos momentos «existen otros posibles candidatos con más capacidad de liderazgo». En cualquier caso, insistió en que ahora lo primordial es buscar un consenso y dar con un candidato que represente de la mejor forma posible al empresariado provincial.

En esta misma línea, también ayer dirigentes como el presidente de Fempa, Guillermo Moreno, abogaron por «sentarse» e, incluso, crear un pequeño grupo de trabajo para buscar una candidatura que pueda suscitar el mayor número de apoyos posibles.