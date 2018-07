La Audiencia Nacional archiva la causa de las preferentes de la CAM

El proceso penal abierto por la comercialización de preferentes y deuda subordinada de la CAM ha llegado a su punto final salvo que el auto de archivo dictado por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional sea revocado por la instancia superior a la que puede recurrirse.

La sala, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel, acaba de sobreseer las actuaciones por estafa y manipulación para alterar el precio de las cosas de la que estaban acusados los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós.

Las acusaciones popular y particular pedían para los dos exaltos ejecutivos diez años de prisión.

Así pues, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la pieza separada por la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al haberse retirado las acusaciones particulares al inicio del juicio el pasado día 4.

El Tribunal concluye que la acusación popular ejercida por ADICAE carece de legitimación para dirigirse contra los acusados Roberto López Abad y María Dolores Amorós Marco por los supuestos delitos continuado de estafa agravada, continuado de publicidad engañosa y continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.

En un auto, los magistrados analizan la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo en materia de legitimación de las acusaciones populares cuando no existe acusación del Ministerio Fiscal ni de la acusación particular, y considera que no hay margen de actuación a la pretendida acusación solitaria de ADICAE pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento "han manifestado su tajante voluntad de retirada".

La Sala, en el auto con ponencia de Juan Francisco Martel, considera relevante destacar que los delitos que provisionalmente se han venido atribuyendo a los acusados no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos, ni metaindividuales, cuya defensa no hubiera sido susceptible de ser monopolizada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Añade que la doble y convergente petición de tales acusaciones pública y particulares implican "un posicionamiento de cierre a cualquier otra pretensión penal, ante la irrelevancia criminal de los hechos"

Así pues, el enjuiciamiento de posible delitos de carácter eminentemente patrimonial queda cerrada para la asociación ADICAE como acusación popular.

El juez recuerda que ante la inconsistencia penal de los hechos investigados queda el marco administrativo sancionador, propio de órganos no judiciales inicialmente, cuya suspensión se alzará una vez sea firme esta resolución.