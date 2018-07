La jueza archiva la denuncia por fraude contra Coepa

La responsable del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha acordado este lunes el sobreseimiento y archivo de la denuncia por el supuesto fraude en subvenciones en la construcción del centro de oficios de Coepa al considerar que no han quedado acreditados los hechos denunciados. Un caso por el que estaban siendo investigados los expresidentes de la organización Modesto Crespo y Joaquín Rocamora y el exsecretario general de la misma Javier López Mora.

Se trata de la segunda vez que se archiva la causa después de que la Audiencia Provincial obligara a su reapertura a principios de año tras el recurso del Servef. Eso sí, la jueza deja abierta la puerta a que el organismo público pueda reclamar las subvenciones otorgadas por la vía contenciosa-administrativa o en el marco del concurso de acreedores de Coepa -como ya ha hecho-, si entiende que no se cumplió con alguna de las condiciones de su concesión a posteriori.

En este sentido, cabe recordar que el expediente de reintegro de estas subvenciones -basado en que la organización no mantuvo la actividad formativa en el centro durante un periodo mínimo de 10 años, como se pedía al conceder las ayudas- fue lo que llevó a que la patronal alicantina solicitara su liquidación.

En cualquier caso, lo que deja claro la juez es que no se ha acreditado ningún tipo de delito. Así, el principal argumento del Servef era que la patronal había cometido fraude en subvenciones al no haberle comunicado, cuando solicitó las ayudas, que ya disponía de un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas para sufragar estos trabajos. Sin embargo, tal y como siempre han defendido los dirigentes de la patronal y la propia Coepa -representada en la causa por el letrado Pablo de la Vega, de Garrigues-, la juez entiende que el préstamo del IVF era de naturaleza mercantil y no supone ninguna ayuda pública y que, por tanto, la organización empresarial no tenía ninguna obligación de comunicarlo ya que eran perfectamente compatibles.

En este sentido, la juez recuerda que el propio IVF reconocía este extremo -que no había concedido ningún tipo de ayuda pública a la patronal- en uno de los escritos dirigidos al juzgado, tal y como publicó este diario. Así, el auto concluye que la obtención de un crédito por parte de la patronal para financiar las obras del centro de oficios "no estaba en absoluto prohibido ni figuraba en los convenios de colaboración" firmados por la patronal para lograr las subvenciones del Servef "por lo que no falseó las condiciones requeridas para su concesión ni ocultó las que la hubiesen impedido.

No hubo desvío de fondos

Igualmente, la juez descarta que se haya producido apropiación indebida o estafa ya que, según recuerda, "el propio Servicio Territorial de Formación Profesional para el empleo de Alicante emitió informe el 27-1-16 constatando que se había comprobado que el destino de las inversiones de los expedientes subvencionales suscritos con Servef fueron las instalaciones del Centro de Oficios sito en la calle Metalurgias de Alicante". Es decir, que el dinero se invirtió correctamente.

La juez también rechaza que se haya cometido falsedad documental por haber utilizado las mismas facturas para justificar la disposición de fondos del préstamo y las ayudas del Servef ya que no consta que éstas se alteraran de ninguna forma.

Por todo ello, la magistrada María Luisa Carrascosa ordena el "sobreseimiento y archivo de las actuaciones al no haber quedado acreditados los hechos denunciados". El primer archivo se produjo por la supuesta prescripción de los posibles delitos, por lo que el juzgado no entró en el fondo del asunto, algo que ahora sí ha hecho.

Eso sí, la jueza señala que el archivo se produce "con reserva de las acciones que pudieran corresponder a la entidad pública denunciante (Servef) en vía contencioso administrativa o en el procedimiento concursal". Unas acciones que el Servef ya ha ejercido para recuperar los 1,9 millones de euros con los que subvencionó la construcción del edificio.

El exsecretario general de Coepa, Javier López Mora, ha expresado su satisfacción por la decisión judicial y ha señalado que "el auto demuestra lo que siempre defendimos, que la construcción del centro de oficios fue un ejemplo de transparencia".