El exsecretario general de Coepa asegura que la construcción del centro de oficios fue "impecable"

El que fuera secretario general de Coepa Javier López Mora ha negado hoy cualquier irregularidad en la construcción y financiación del centro de oficios de la desaparecida patronal alicantina. "Fue impecable y un ejercicio de transparencia", ha defendido el directivo de la organización a su salida del juzgado, donde hoy ha prestado declaración en calidad de investigado por un supuesto fraude en subvenciones de 1,9 millones en la construcción de este inmueble.

En línea con lo que han defendido hasta ahora los antiguos dirigentes de Coepa, López Mora ha negado cualquier incompatibilidad entre el préstamo que la patronal recibió del Instituto Valenciano de Finanzas para financiar las obras y la subvención que le concedió el Servef. "Una cosa es un crédito y otra una subvención", ha insistido, dejando claro que no considera que se haya incurrido en ninguna ilegalidad.

Además de López Mora, también han comparecido ante la juez como investigados los expresidentes de Coepa Joaquín Rocamora y Modesto Crespo que, igualmente, han negado tener conocimiento de ninguna irregularidad, aunque han rechazado realizar declaraciones a su salida del edificio judicial.

Por su parte, también han declarado como testigos Luis Lobón y Joaquín Vaño, que eran el secretario autonómico de Empleo y el exdirector del Servef durante los años que se investigan, de 2005 a 2010. El primero de ellos ha señalado a la juez que no era el responsable de controlar las subvenciones que se concedían.

Las pesquisas del juzgado se centran en determinar si las subvenciones de 1,9 millones de euros que concedió el Servef para la construcción del centro eran compatibles con el crédito que había otorgado el IVF para financiar las obras, ya que no parece haber indicios de que se desviara el dinero hacia otros fines, como sí apuntaba la querella inicial de la Generalitat. Así, entre otras cosas se trata de aclarar si Coepa ocultó deliberadamente la existencia del préstamo al Servef para obtener las subvenciones o si el hecho de usar las mismas facturas para justificar las disposiciones de fondos del préstamo y las ayudas supone alguna irregularidad.

De momento, la juez no ha acordado nuevas actuaciones y ahora deberá estudiar la numerosa documentación que le han remitido las administraciones implicadas antes de decidir el siguiente paso. Como ha contado este diario, el propio IVF señala en uno de estos documentos que su relación con Coepa se limitó a concederle un préstamo regulado por la legislación mercantil y que no le dio ninguna ayuda. Una afirmación a la que se acogen las defensas para tratar de que se cierre el caso pero que la Abogacía de la Generalitat no ve de la misma manera y sigue defendiendo que el préstamo era incompatible con las ayudas del Servef.