La Generalitat paga tarde

La Generalitat Valenciana paga tarde a los autónomos. Ésa al menos es la conclusión a la que llega la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en su informe sobre la morosidad de las administraciones públicas con los autónomos al cierre de mayo, en comparación, además, con el mismo periodo del año pasado. Se convierte así la valenciana, junto a Cantabria y Murcia, en una de las tres únicas autonomías que pagan por encima de los 60 días.

En concreto, el estudio revela que el tiempo medio de espera de los autónomos que trabajan con las administraciones autonómicas a la hora de cobrar sus facturas se situó al cierre de mayo en 45 días, lo que, en términos generales, se traduce en nueve días menos de espera a lo largo del último ejercicio.

Cantabria es la que más tarda de media en pagar a sus proveedores, con unos 73 días. Mientras, la Región de Murcia es la segunda que más tarda en pagar con 66 días de media, y, en tercer lugar, e incumpliendo los plazos que marca la ley, tal y como destacan desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), se sitúa la Comunidad Valenciana, con 63 días de media. Y ello, además, con el matiz importante de que a mayo del año pasado la Generalitat sí se ajustaba a la ley y pagaba a 55 días. Tanto es así que El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (ATA-CV), Rafael Pardo, pone el acento en que "es preocupante que la Generalitat vuelva a ser noticia por el incremento del periodo medio de pago, que se estaba reduciendo en los últimos años. Ya no sólo se trata de que estamos en 63 días, sino que, además, es una barbaridad cortar la tendencia subiendo un 14,5% en el periodo medio de pago". Para Pardo, "es inexplicable que cuando parece que la situación económica está mejorando comience a subir el plazo medio de pago a los autónomos".

Por debajo de 60 días (30 días de validación de factura y 30 de periodo medio de pago) están el resto de comunidades autónomas. Ahora bien, destacan por pronto pago País Vasco (23 días de espera), Andalucía (27 días) y Navarra (28 días). Justo un mes tarda la Comunidad de Madrid en pagar a sus proveedores autónomos, y por debajo de la media también están Castilla y León (31 días), Galicia (33 días), Asturias (35 días) y Canarias (42 días). Por su parte, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha pagan sus facturas a sus proveedores en una media de 49 días.

La trasposición de la Directiva Europea sobre la Morosidad a España contempla la posibilidad de realizar la revisión de la factura hasta en lo s 30 días posteriores a su presentación y recoge otros 30 para realizar el pago. Aún teniendo en cuenta este detalle, administraciones locales y Administración Central incumplen la ley, según la federación de autónomos, y tardan más de 60 días en efectuar el pago de las facturas. Los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas actualmente son de 70 días, tan sólo un día menos que en el primer semestre de 2017 (71 días).

Sin ir más lejos, las administraciones locales pagan de media sus facturas a los autónomos en más de tres meses, concretamente 95 días (frente a los 88 de junio de 2017). En cualquier caso, los municipios alicantinos que se detallan en el informe sí se ajustan a los plazos que marca la legislación, salvo Orihuela. Así, Alicante paga en 26 días; Elche, en 50; Torrevieja, en 56 días; y Orihuela, en 62 días.

"Se siguen incumpliendo los periodos medios de pago con los autónomos, tanto en la Administración pública como desde las grandes empresas privadas. La morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la Administración ni de la población, es cuestión de gestores, buenos y malos. Y, aunque la Administración central ha reducido mucho sus plazos de pago con sus proveedores en el último año, nos preocupa que la media de las administraciones locales sea la que crece, ya que es con este tipo de administraciones con la que más trabajan los autónomos. A veces se hace muy insoportable que precisamente la Administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago a su trabajo en tiempo y forma", afirma Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). "Quien antes tardaba más, que eran las administraciones regionales, han realizado un importante esfuerzo desde hace ya unos meses y van logrando reducir sus periodos medios de pago de pago hasta la situación actual, en la que cumplen la Ley de Morosidad. Ese es el camino".

Para la realización de este informe, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) utiliza la fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería hasta su pago efectivo, metodología diferente a la utilizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se basa en el periodo que va desde la convalidación de la factura por parte de la Administración competente hasta el pago efectivo. Esto da un margen de entre 28 y 32 días, que es lo que se tarda de convalidar las facturas por parte de las administraciones.