"La marca personal debe ser construida, transmitida y protegida"

Roberto es periodista. Nació en Santiago de Chile hace 45 años y desde entonces "la vida le ha regalado buen color y buen aroma". Dedicó 18 años a hacer reportajes de investigación y desde 2009, un giro profesional le llevó a la Universidad de Navarra para desarrollar un proyecto ambicioso que tiene que ver con los Programas Master. Roberto desarrolla una labor que tiene más que ver con lo social, y es que construye puentes entre el mundo empresarial y el talento universitario.

El modelo de empresa ha cambiado sustancialmente en los últimos años. ¿A qué nuevos retos se enfrentan sus directivos?

La Generación Z y los Millennials han puesto en jaque el sistema de relación entre las empresas y las universidades. Si no nos adaptamos a estos cambios vamos a tener problemas muy serios. Debemos ser sensibles para salir de nuestras zonas de confort y de los complejos porque llevamos años haciendo lo mismo. Debemos ser permeables a las demandas de estas nuevas generaciones, que vienen muy fuertes.

¿Es la formación continua la mejor manera de adaptarse a los cambios?

Sí, es una de las maneras. Tenemos que entender que la formación permanente es una fórmula de crecer intelectualmente y de obtener un roce generacional para entender mejor a los que vienen detrás, que son generaciones que han sido preparadas como nunca.



Roberto Cabezas, experto en Comunicación, Identidad Digital y Marca Personal

Estas nuevas generaciones nos obligan a reinventarnos. Una es la gamificación, otra es construir relaciones interactivas con las nuevas tecnologías. La fórmula clásica ha muerto. La clase magistral ha muerto. La educación debe responder a las nuevas necesidades y habilidades. No es comparable la formación que recibí yo con la que recibe la Generación Z, que ya usa de manera permanente los tutoriales de la red. Las aulas cambian igual que lo hace la sociedad.

¿Cuál es el público objetivo del PSME del Campus DiarioInformación?

Son todos aquellos profesionales que se sienten atraídos por la posibilidad de conquistar nuevos conocimientos, con un claustro de profesores muy exquisito ya que hay una diversidad generacional muy interesante y porque el abanico de profesionales es muy diversa y rica.

Los objetivos finales de cualquier empresa pasan por aumentar la facturación, la cuota de mercado, etc... pero para la consecución de cualquier objetivo ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta?

Los contenidos del programa son diferenciales porque todas las empresas buscan buenos resultados, pero en el camino necesitamos profesionales que estén en permanente evolución intelectual y que acepten retos como el que proponemos y que puedan conquistar esa cima y poner ese valor adquirido al servicio de su ejercicio profesional y de su cuenta de resultados. No se buscan jefes, los Millennials no se enamoran de empresas. Los jóvenes necesitan mentores a los que puedan seguir y que puedan enriquecerse con el ejemplo y con la transmisión del valor profesional.

¿Cómo influyen las nuevas tecnologías a la hora de crear un plan de negocio o una estrategia empresarial?

Son fundamentales, pero no son un fin en si mismas sino que son un medio. Deben usarse para sacar el máximo rendimiento en cada negocio y para eso hay que dominarlas, pero no tienen que ser más que una plataforma que nos permita obtener objetivos ambiciosos.

¿Cómo influye la marca personal en la imagen de un directivo?

Yo soy mi marca y todos tenemos una marca aunque no la desarrollemos de una manera consciente. Una marca personal debe ser elaborada, construida y transmitida correctamente y sobre todo debe ser protegida. Y esta construcción gradual debe hacerse con el ánimo de conseguir mayor éxito en cualquier actividad. Es la huella que dejamos en los demás, puede ser consciente o inconsciente y por eso necesita de protección. La marca personal no es una moda sino que nos hace además ser útiles a otros y esto además nos permite ser un referente dentro de un entorno concreto.