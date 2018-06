«Hay que normalizar las subidas de salarios»

Asegura que en su libro cuenta cómo llegar al pleno empleo y hacerlo con buenos salarios, ¿cuál es la fórmula?

Bueno, son dos objetivos que a veces pueden parecer que están peleados porque hay empresas que no tienen esa capacidad de innovación o de fijar precios y, si suben salarios, pierden empleo y pierden competitividad. Es complicado y todavía se complica más, como explico en el libro, porque hay que añadir dos restricciones. La primera es que ahora estamos en un mundo global en el que China e India, que llevaban 200 años fuera del circuito, han vuelto y quieren que su gente viva mejor. Y la segunda es que estamos en un proceso de revolución tecnológica muy intenso. Pero yo estoy convencido de que se puede conseguir.

La prioridad es intentar adaptarse a lo hay pero también hay que empezar a pensar a 20 ó 30 años y, si realmente queremos ir a una economía del conocimiento, hay que apostar por las personas y por la educación. Y no hablo sólo de dar más años de educación, sino de que la educación sea más práctica, más vinculada a la realidad de las necesidades de la tecnología y, sobre todo, de enseñar a los niños a pensar para que sean capaces de enfrentarse a un mundo en constante proceso de cambio. Prepararlos para un mundo que es diferente y complejo pero que ofrece oportunidades.

Lo primero que hay que decir es que España se ha transformado mucho, y para bien, desde la llegada de la democracia. Hemos desarrollado una clase media, una capacidad de educación brutal y tenemos unos niveles de capital humano elevados. Lo que quiero decir es que estamos bien preparados para este nuevo mundo complejo que nos toca. Tenemos otra ventaja, y es que somos un país relativamente pequeño. En un mundo que crece al 4%, puede ser relativamente fácil que mejore la vida de 46 millones de españoles o dos millones de alicantinos. Lo realmente difícil es que lo haga Sichuan, que tiene 250 millones y no tiene tan buenas universidades ni infraestructuras. ¿Qué nos falta? Pues España tiene una carencia de empresarios innovadores. Es cierto que cada vez tenemos más, pero siguen siendo pocos. El empresario español, sobre todo el mediano, el que tiene entre 10 y 50 trabajadores, tiene que entender que si tu estrategia es «yo te lo hago más barato», que es el modelo de la reforma laboral de Rajoy, eso lleva a bajar los salarios y a que no se puedan pagar las pensiones. Hay que ir a un modelo de «yo te lo hago mejor, diferente, con innovación».

Se habla mucho de que Alicante podría ser un polo de atracción para empresas digitales, ¿cómo lo ven desde fuera? ¿Realmente tenemos algo que hacer ante Madrid o Barcelona?

Bueno, de momento, aquí ya hay una empresa japonesa que ha apostado por invertir en Alicante [se refiere a Cookpad, que está instalada en Torre Juana] y, si viene una, quiere decir que hay condiciones para que vengan muchas más. También hubo un primer turista que llegó a Ibiza y ahora no caben. ¿Por qué vienen o por qué pueden venir aquí empresas innovadoras de otros países? Por clima, por calidad de vida, por precios y, sobre todo, por conectividad. Al ser un centro turístico, Alicante tiene uno de los aeropuertos mejor conectados de Europa. Esa conectividad que se usa para el turismo, te sirve igualmente para facilitar la innovación. Igual que Alicante es un sitio fantástico para venir de vacaciones, también es un sitio fantástico para trabajar.

Pues creo que la Generalitat de Ximo Puig es consciente de que aquí hay potencial y me parece que está apostando fuerte. Ahí está el proyecto del Distrito Digital que lidera Andrés Pedreño. Y le puedo decir que el ecosistema de innovación que yo he visto en Alicante, quitando Madrid o Barcelona, no lo he visto en ninguna otra parte de España. Aquí ya se ha creado una dinámica de innovación que te da una base suficiente para que surjan proyectos como éste [Torre Juana]. El tema es que, una vez que has conseguido demostrar que esto es posible, ya puedes escalarlo y crecer.

No conozco el caso de Alicante, pero en Madrid sí se puede hablar de que hay burbuja de precios, porque ya hay zonas donde los precios están por encima de los que había en 2008 y los salarios no han subido. La diferencia está en que ahora no hay un boom de la construcción. Me refiero a que en 2007 había una burbuja de precios y se construían 700.000 viviendas al año, ahora estamos en unas 100.000. Por tanto, si pincha no tendrá el mismo impacto en el empleo, no afectará igual.

Es un error que la construcción crezca más que el conjunto de la economía y que sea la que lidere la creación de empleo, que es lo que estaba pasando con el PP. Eso es un error. En San Francisco, que tienen el mayor ecosistema de innovación del planeta, también se hacen casas y hay gente que trabaja en la construcción pero no viven de la construcción. La construcción es un servicio al ecosistema. No estoy en contra de hacer buenas residencias en la playa, yo veraneo aquí, entiendo el negocio sol y playa, pero eso no debe ser el único sector que tire de la economía.

Como ha dicho mucha gente, la sorpresa ha sido grata y positiva. Creo que ha hecho un Gobierno muy solvente. En un momento muy complicado, con una crisis italiana antisistema y antieuropea, España lanza una señal muy potente a Europa. Ahora sólo les queda gobernar y, con un grupo de 84 escaños, va a ser complicado.

El problema es que no va a tener mucho tiempo, pero creo que la apuesta por crear un Ministerio de Ciencia e Innovación y llamar a otro Ministerio de Transición Energética pueden ser una grandísima oportunidad para crear nuevos empleos de calidad. Espero que al menos se puedan poner las bases para esa economía de la innovación y esa transición energética.

Sí, claro. ¡Si hasta Mario Draghi ha dicho que en España tienen que subir los salarios! Yo soy profesor de Política Monetaria y, si me hubieran dicho que un banco central iba a pedir que subieran los salarios, no me lo hubiera creído. Pero es así. Lo que está haciendo la patronal, de acuerdo con los sindicatos y con la bendición del nuevo Gobierno, es enviar una señal de que las subidas de salarios se tienen que normalizar. Ya estamos viendo que hay incrementos del entorno del 1% y ahora hay que dar ese segundo paso para subir al 2%. Y a partir de ese 2%, que es el objetivo de inflación, si queremos subidas adicionales, hay que ir a dinámicas de innovación.

Yo creo que fue lo más positivo de la reunión del otro día. Primero, porque corrige la desigualdad. Hay que recordar que la crisis golpeó con más dureza a los salarios bajos y, por tanto, es una decisión con la que ayudas justo donde más falta hace. Y, por otro lado, como decía, estás enviando una señal al resto de empresas de que hay que normalizar la subida de salarios. El problema es que muchos empresarios llevan desde 2011 sin subir los sueldos, se han acostumbrado a eso y piensan que es lo normal y que se puede trabajar así. Y no es cierto. Tenemos que volver a una normalidad donde el objetivo debe ser el 2% en la negociación colectiva y, sobre eso, yo creo que hay margen para subir mucho más. Piense que los sueldos de los trabajadores cualificados aquí pueden estar un 70% por debajo de los de París, Londres u Oslo. Si tú entras en dinámicas de innovación y consigues competir en los mismos segmentos de clientes, de ventas y precios en que están tus competidores en Londres, puedes subir estos salarios un 10% anual y la compañía sigue ganando más dinero, y eso es lo que propongo en mi libro.