El tribunal admite como prueba un artículo sobre las dietas del consejo

? El tribunal, en un gesto poco usual, admitió ayer como prueba un recorte de este diario del 7 de octubre de 2005 en el que se informaba de las dietas que iban a percibir los consejeros de la CAM por pertenecer también a los órganos de gobierno de las participadas de la entidad. Un artículo que llevaba por título «La CAM pagará entre 16.500 y 33.000 euros al año a sus consejeros». El documento, aportado por la defensa de Armando Sala, pretende desmontar el argumento que el martes ofreció el que fuera asesor jurídico de la entidad, Juan Martínez-Abarca, quien aseguró que si la aprobación de las dietas de 300.000 euros anuales para Modesto Crespo no se había filtrado a la prensa, era por la existencia de una «entente cordiale» para que no trascendieran esas cuestiones. Varios de los acusados defienden la posición contraria y señalan que si los medios no se enteraron del sueldo que iba a recibir Crespo fue porque nunca se aprobó en el consejo de administración, como sostienen hasta 16 de ellos.