El Servef celebra un debate sobre el impacto de la automatización en el trabajo

El congreso contará con una mesa de economía feminista

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) celebra entre mañana y pasado en València el congreso "Esperant els Robots: El Futur del Treball en la Comunitat Valenciana" que se desarrollará en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM). En las jornadas participará una veintena de ponentes de reconocido prestigio y amplia experiencia, tanto profesional como académica, cuyas ponencias se han organizado en ocho mesas de debate.

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha decidido tomar la iniciativa ante el auge de la robotización y las nuevas formas de producción y afrontar un análisis en profundidad del futuro del trabajo que permita identificar nuevos retos y oportunidades para mejorar la economía de la Comunidad.

Con la iniciativa, el Servef "se ha propuesto liderar la apertura de un debate que contribuya a construir una nueva narrativa del trabajo con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las valencianas y los valencianos", señalan fuentes del organismo en un comunicado.

La apertura y presentación inaugural del congreso correrá a cargo de la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, acompañada del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. La clausura de las jornadas, en la tarde del miércoles 13 de junio, será realizada por el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent.

Por parte de la Administración también participarán, Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación del #NouServef, y Eva Hernández, directora general de Planificación y Servicios, participarán como moderadoras en varios debates.

Entre los expertos invitados destacan Will Stronge, fundador del instituto de investigación británico "Autonomy" y Jordi Serrano del "Future for Work Institute", el sociólogo Jorge Moruno, autor de "La Fábrica del Emprendedor" y "No Tengo Tiempo" que, junto a Adrián Todolí, reflexionará sobre emprendimiento y economía colaborativa.



Economía feminista

Además, el congreso contará con una mesa específica de economía feminista para analizar, entre otros temas, el impacto de la brecha salarial, integrada por Carmen Castro, doctora en Economía e investigadora especializada en Políticas Europeas de Género, y Amparo Garrigues, presidenta del Consell Tripartit para el Desarrollo de las Relaciones Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunidad Valenciana.

Los dos días que dura el congreso incluirán, además, debates sobre el impacto laboral de la automatización, la renta ciudadana, los nuevos nichos de empleo, los retos del mercado laboral valenciano, la sostenibilidad ambiental y cambio climático, o las relaciones entre territorio, ciudad y empleo, entre otros temas prioritarios para la Conselleria de Economía.

Para ello, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha reunido a representantes de las universidades, sindicatos, agrupaciones empresariales y ciudadanía.