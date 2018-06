La nueva normativa reduce a la mitad los clubs de fútbol en concurso

De los 40 clubes de fútbol que integran La Liga tan sólo 11 continúan en concurso de acreedores frente a los 23 que lo estaban antes de la entrada en vigor de la normativa que ha abanderado la entidad, avalada por el Consejo Superior de Deportes. Esto supone una reducción de clubes en concurso que supera el 50%.

Pero esto no es todo. El dato más llamativo radica en la deuda que dichos clubes mantenían con las Administraciones Públicas, una deuda que superaba los 650 millones de euros y cuyo horizonte para 2020 la sitúa en 50 millones. Estos datos formaron parte de la conferencia que David Baixauli, responsable de proyectos corporativos de LaLiga, ha ofrecido este jueves en el marco del VIII Foro Concursal de Profesionales, organizado por los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de Alicante en el Centro de Congresos de Elche.

David Baixauli ha explicado en su ponencia que "en un momento determinado, y antes de la entrada en vigor de la norma, se dispara el número de clubes que entran en concurso de acreedores, presentan situaciones de insolvencia o están mal financiados. Es el momento en que LaLiga entiende que es necesario habilitar una norma que regule la situación económico-financiera de todos los clubes de futbol de primera y segunda división A y que, por tanto, sirva para sanear la coyuntura de insolvencia o falta de liquidez de estas entidades".

Baixauli ha señalado que "se trata de una norma de adaptación para totalidad de los clubes de la LaLiga, con independencia de si están en situación concursal o no y que ha ido un poco más allá de la conocida como la Financial Fair Play de la UEFA, ya que no intervenía sobre cuentas financieras históricas sino sobre ejercicios económicos con carácter predictivo, de tal forma que no sólo garantiza el saneamiento del futbol sino que garantiza un crecimiento sostenible del mismo".



Cambio de tendencia al alza en el ámbito empresarial

En otro orden de cosas, en el marco del VIII Foro Concursal, se han desvelado datos como el número de deudores concursados que alcanza la cifra de 1.457 en el primer trimestre de 2018, lo que supone una disminución del 1'3% respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, si se compara con los concursos presentados en el cuarto trimestre de 2017 (1380 concursos) supone un incremento en tasa trimestral del 5'6%, la más alta desde el año 2014, lo cual supone un claro cambio en la tendencia de disminución constante que se venía produciendo hasta ahora.

De los 1.457 deudores concursados en el primer trimestre, 1066 son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) y 391 personas físicas sin actividad empresarial, lo que supone el 73'2% y el 26'8%, respectivamente, del total de deudores.

El 38'7% de las empresas concursadas se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio (250.000€) y son, principalmente, sociedades de responsabilidad limitada y el 22'3% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el comercio, el 15'8% el resto de servicios y el 15'2% la construcción.

En cuanto al número de asalariados, el 56'3% del total de empresas concursadas tiene menos de 6. Y, entre estas, el 30'5% no tiene asalariados. Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana concentran el 58'13% del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2018.

Más de un centenar de profesionales se han dado cita en esta VIII edición del Foro Concursal que se ha convertido en un referente de participación a nivel nacional.