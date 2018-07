El Real Madrid "no tiene previsto" fichar a Neymar

El Real Madrid ha emitido un comunicado este viernes para aclarar que "no tiene previsto" realizar ninguna oferta por el jugador brasileño Neymar Junior, del París Saint-Germain, después de las "constantes informaciones" de diferentes medios de comunicación.



"Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador", indicó la entidad merengue en una breve nota de prensa.



No es el primer desmentido del club blanco sobre el exjugador del FC Barcelona, pues ya explicó a principios de julio que no había presentado una oferta por Neymar, la cual habría alcanzado los 310 millones de euros, según explicó Televisión Española en su fecha.



Además, el club que preside Florentino Pérez recordó que la relación entre los dos clubes es "extraordinaria, de forma que, si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG, lo primero que haría sería dirigirse a su club".





Son muchas las especulaciones que aseguran que el Real Madrid fichará al brasileño para compensar la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, pero la entidad de Chamartín ya ha desmentido en dos ocasiones su interés en contratarle, además de hacerlo con el también 'parisino'