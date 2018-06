Griezmann anuncia que se queda en el Atlético de Madrid

El delantero internacional francés Antoine Griezmann anunció este jueves que continuará en el Atlético de Madrid, al que llegó en el verano de 2015 y con el que tiene contrato hasta junio de 2022. "He decidido quedarme", afirmó Griezmann en un programa televisivo llamado "La Decisión".



"Vamos ya a intentar ganar el primer título el 15 de agosto", indicó un Griezmann que, a imitación del baloncestista estadounidense Lebron James cuando en 2010 anunció su marcha de los Cleveland Cavaliers en una entrevista televisiva, convirtió el anuncio de su continuidad en un programa de entretenimiento.





