Klopp pone fecha al final de su etapa en el Liverpool

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha asegurado que se tomará un año sabático en 2024, cuando concluirá su contrato con el equipo inglés, para decidir si sigue entrenando o pone punto final a su carrera.

"Me tomaré un año libre (en 2024) y luego me preguntaré si echo de menos el fútbol. Si no lo hago, entonces ese será el final para Jürgen Klopp como entrenador", apuntó el técnico en declaraciones a la web Sportbuzzer.

Klopp lleva al frente del Liverpool desde 2015, ganó la Liga de Campeones el año pasado y este año logró que el club 'red' acabará con su sequía de 30 años sin conquistar la Premier, pero avisó de que su hambre competitiva no ha disminuido.

"Queremos ganar más títulos, solo acabamos de empezar a ganar. Todo el equipo está ansioso por afrontar la nueva temporada y quiere hacerlo aún mejor. Queremos perseguir a nuestros rivales y al balón por todo el campo. Queremos ser un equipo realmente molesto para nuestros adversarios", dijo.