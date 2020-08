Exigen al Ayuntamiento que ponga todos los medios para que el Jove siga en San Vicente

Un jarro de agua fría. Así han recibido en San Vicente del Raspeig la noticia de que el Jove Español podría trasladarse a Benidorm. Y en la oposición, los grupos de Ciudadanos (Cs) y el PP exigen al Ayuntamiento que haga algo para impedir que el histórico club deje el municipio.

Ambos han coincidido hoy en pedir al alcalde de San Vicente, Jesús Villar, y al edil de Deportes, José Luis Lorenzo, que pongan todos los medios para evitar que el histórico club Jove Español de San Vicente deje el municipio. Los portavoces de Cs, Pachi Pascual, y del PP, Óscar Lillo, piden al Ayuntamiento que haga todo lo posible para evitar la marcha.

"Es una noticia muy inquietante para muchos sanvicenteros y si se confirma, el Ayuntamiento debe de poner todos los medios para que no se produzca", indica Pascual. El portavoz del Cs, exconcejal de Deportes en el mandato del PP, recuerda que se trata de un club histórico por el que han pasado miles de deportistas. "Es jugar con la historia de nuestro pueblo y el sentimiento de mucha gente. El Ayuntamiento debe de hacer lo imposible y más cuando el club tiene un convenio de subvención directa por el que este año recibe 33.000 euros".

El portavoz de Cs no da crédito al hecho y cree que el Ayuntamiento debería haberlo sabido e intercedido y mediado para evitarlo. "Si no han hecho nada que se pongan manos a la obra para evitarlo", advierte. Hace un mes la formación ya le pidió al Ayuntamiento la documentación del Joven respecto a sus estatuvos, junta directiva, y Pascual explica que no han recibido nada. Su objetivo es comprobar "que se cumplen los estatutos"

Por su parte, el portavoz Popular pide al alcalde "que ejerza como tal en esta cuestión, en la que un histórico como el Jove de San Vicente, tiene que negociar con otra ciudad, en este caso Benidorm, por una mala gestión en la organización de campos entre otras causas" señala Óscar Lillo "es una mazazo para losseguidores y aficionados sanvicenteros, y consideramos que se perdería unactivo de la localidad".

"San Vicente es una ciudad importante, que no se puede permitir el lujo de perder un valor de este tipo" reitera Lillo " y ya no sólo con respecto al Jove, sino cualquier deportista o asociación de esta envergadura que represente a San Vicente, por cuestiones de este tipo". "Hay que valorarlos y apoyarlos y no solo para ir a hacerse la foto en el palco con sus concejales. Hay que dar importancia al activo y promoción que suponen para San Vicente, tanto en nuestra ciudad, como allí donde nos representan", incide el portavoz Popular.

Lillo insiste en que "el alcalde debería, de una vez por todas, tomar las riendas del Ayuntamiento, reunir a las partes, el club y a su concejal de deportes, y tratar de buscaruna solución al tema". Y reprocha que "sigue dando la impresión de que cada concejal de este equipo de gobierno va por libre, preocupándose más de las fotografías".