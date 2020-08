El Jove Español se muda de San Vicente a Benidorm

Benidorm ultima la recuperación del fútbol semiprofesional tras los años de amateurismo que llegaron con la desaparición del CD Benidorm en 2010. Uno de sus tantos sucesores, el Racing CF Benidorm, hasta la temporada pasada conocido como el Calvari, ha llegado a un acuerdo con el Jove Español para trasladar al club de San Vicente a la ciudad de la Marina Baixa.

Por tanto, y si la Federación lo permite (debe contestar en los próximos días) el Jove Español seguirá jugando en Tercera División pero lo hará en Benidorm. El movimiento, más propio de la NBA y del que sus protagonistas aseguran que no se trata de ni de una «fusión» ni de una «compra», entra dentro de un ambicioso proyecto que busca situar de nuevo a la ciuda de los rascacielos en la órbita del fútbol español.

La idea sobre la que se ha trabajado es la de que el Jove Español deje de incluir «San Vicente» en su nombre para añadir «Benidorm». El cambio está solicitado y la Federación no pondrá problema alguno, lo que ahora se espera es el OK definitivo de cambio de terreno de juego y de municipio para jugar sus partidos.

La operación la ha llevado a cabo el presidente del Jove Español, José María Mena, que seguirá ocupando dicho cargo en Benidorm, del mismo modo que varios miembros de la junta directiva. No estarán solos ya que al equipo se incorporarán varias personas del mundo del fútbol de la zona de la Marina Baixa como Raúl Gómez Zaragoza, expresidente de La Nucía, que actuará de asesor jurídico. En el flamente nuevo proyecto también aparecen Agustín Alves, que fue director general del club del Camilo Cano en las últimas temporadas, y Ángel Molina.

El fútbol base del Jove Español sería el único activo que no se marcharía de San Vicente a Benidorm y el club debería inscribirse de nuevo para competir ya que en la 19-20 no tenía ningún filial federado. El movimiento es sorprendente, pero la negociación está avanzada y el acuerdo entre clubes es total. La idea que tiene el Benidorm es la de comenzar esta temporada 20-21 ya en el Guillermo Amor, pero se mantiene a la espera de la Federación y no descarta que el primer año tengan que jugar en San Vicente.

El CF Benidorm había avanzado en las últimas semanas una negociación con el Novelda para comprar su plaza de Tercera División, pero finalmente se decantó por el acuerdo con el Jove Español, un clásico del fútbol alicantino que, en caso de oficializarse este movimiento, dejaría sin fútbol a San Vicente. El propio Jove hizo hace un mes filial al Iraklis, que compite en Segunda Regional, y que podría ocupar el vacío que deje el club que preside Mena.

El Jove Español ya había efectuado varios fichajes en este verano y ahora se baraja que esos futbolistas compitan con el nuevo club, no obstante, la indecisión reina sobre todo por la incertidumbre de cuándo y de qué manera arrancará el fútbol modesto. El Calvari, que compitió este año en el grupo VI de Preferente, pasaría a ser el filial del nuevo Jove Español de Benidorm, que tendría un equipo en Tercera y otro en la categoría inmediatamente inferior.