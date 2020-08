Luis Manuel Terrés, nuevo presidente del Orihuela

Tras la dimisión de Antonio Felices como presidente del Orihuela, el club alicantino ha aprobado en Asamblea General Extraordinaria el nombramiento de Luis Manuel Terrés como nuevo máximo mandatario de la entidad, según ha informado este sábado la entidad oriolana a través de un comunicado oficial.

Luis Manuel Terrés había formado parte de la junta directiva presidida por Antonio Felices desde 2011, ocupando el cargo de vicepresidente primero. En estos años, el nuevo presidente ha estado trabajando para asegurar la viabilidad de un Orihuela que vive momentos de cambios.

Junto a Terrés, también forma parte del equipo directivo Mario Fernández Lorense en calidad de secretario aunque, según informa el club oriolano, la junta directiva "queda abierta a nuevos nombramientos".

El nuevo presidente del Orihuela manifestó nada más tomar posesión de su cargo que "siempre he mirado por los intereses del Orihuela y he querido evitar que entren grupos externos que no pueden asegurar la continuidad del club" para añadir que "estamos abiertos a que se sumen más directivos que sientan al Orihuela para trabajar y luchar por él"