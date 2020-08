Caso Fuenlabrada | Álex Bergantiños: "El club dice que la Liga de 24 está imposible"

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, pidió a sus compañeros que regresaran a A Coruña a jugar el partido para no entorpecer una de las vías del club para evitar la caída a Segunda B, que el Fuenlabrada sea penalizado con el descenso administrativo. En un audio enviado a la plantilla, filtrado presuntamente por uno de los receptores y difundido ayer por la Cope, Bergantiños asegura: "He hablado con el presidente y el abogado del club y lo que me dicen es que la Liga de 24 está imposible y la única alternativa para salvar al club del descenso sería que siga adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y los desciendan administrativamente por lo que hicieron".

"Me parece lamentable cómo se está montando todo, pero no puedo más que transmitiros lo que pide el club. No estoy muy de acuerdo, socialmente quedaría horroroso, pero lo piden los abogados", expone. Una de las frases en el audio motivó un ataque del Fuenlabrada: "No sé qué tipo de partido podría ser, incluso de paripé, no sé, hablar con los del Fuenlabrada, que quede 1-0 y nos sentamos... No sé cómo puede hacerse eso".

Bergantiños, respaldado por el Deportivo, aseguró anoche en Cope que su mensaje era en un tono "coloquial. Todo viene de cómo nos sentimos, desamparados". "No son las mejores condiciones, no es la mejor situación para competir, pero saldremos a jugar lo mejor posible", señaló.

El Fuenlabrada anunció que llevará el audio a Fiscalía porque "las indicaciones de la directiva de un club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas".