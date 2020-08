Carlos Sainz se lamenta: "No estamos teniendo suerte"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) lamentó la "faena" de haber pinchado en las últimas vueltas del Gran Premio de Gran Bretaña y que sigan sin tener "suerte" en este inicio de campeonato, y admitió que no se podría "quejar de nada" de una carrera en la que sin ese incidente habría terminado cuarto.

"De momento, no estamos teniendo suerte en esta primera mitad de temporada y ha sido una faena porque hasta el pinchazo estaba siendo una buena carrera", expresó Sainz el micrófono de 'Movistar F1' tras la carrera.

El madrileño relató que estaba "cuidando los neumáticos" y luego tuvo que "atacar" para defenderse de Daniel Ricciardo e intentar "mantener la delantera izquierda en un estado decente". "Pero de repente de una vuelta para otra ha dicho basta y ahí nos hemos quedado", indicó.

Sainz explicó que el neumático duro le había aguantado "35 ó 37 vueltas" y que lo llevaba "al límite". "Pero había que hacerlo y por eso ha sido una faena. Al final era un poco lotería el ver quien llegaba y quien no, ha habido otros pinchazos y me ha tocado a mí", detalló.

De todos modos, la carrera le dejó "buenas sensaciones". "Iba relativamente cómodo en el coche, aunque hay que trabajar un poco en el sector 1 porque en las curvas lentas sigue siendo difícil de conducir. Pero en comparación con las tres anteriores he ido más cómodo y sabía cómo conducirlo. Es un poco diferente al del año pasado y hay que cambiar unas 'cosillas', y por es una pena que no haya resultado para reflejarlo", apuntó.

"He salido bien y he visto la oportunidad en la curva 6 y he pasado a Stroll por dentro, luego Lando (Norris) se ha colado y le he pasado por fuera en la 7. No me puedo quejar de nada de la carrera y si no fuese por el pinchazo estaría aquí hablando de un cuarto puesto", sentenció.