La Federación rechaza la recusación del juez y cita hoy a declarar al Fuenlabrada

El juez instructor del expediente abierto al Fuenlabrada, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, ha citado, de nuevo hoy, a declarar vía telemática al presidente del club madrileño, Jonathan Praena, a su entrenador, al capitán, Hugo Fraile, al médico, Juan Manuel Blanco, y al representante Rodrigo Fernández Lovelle; después de que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no haya admitido su recusación como pretendía la entidad fuenlabreña.

Competición ha pedido que se reanude el expediente y no admite la recusación «por no concurrir ninguno de los motivos legalmente establecidos, ni razones objetivas que permitan sostener la quiebra de la imparcialidad exigida». El Fuenlabrada había alegado la presunta vinculación del instructor con un miembro de la directiva del Deportivo, pero Competición no ha hallado argumentos sólidos.

El grueso de la expedición del conjunto madrileño espera poder regresar este viernes a Madrid una vez que los resultados de las pruebas PCR que la Xunta realizó ayer por la tarde a aquellos que siempre dieron negativo confirmen esta situación. Las 28 personas que siempre resultaron negativas en los tests y las seis primeras que dieron positivo podrían abandonar las instalaciones del hotel Finisterre, en el que permanecen confinados desde el 20 de julio, una vez transcurrido el plazo de 10 días que marca la normativa. No obstante, sí que tendrían que permanecer en la capital gallega las 12 personas de la expedición que dieron positivo en controles posteriores.



LaLiga ataca a la Xunta

Por otro lado, LaLiga ha atacado a la Xunta después de que el gobierno autonómico gallego anunciase la apertura de un expediente sancionador por el incumplimiento de los protocolos sanitarios. El organismo que preside Javier Tebas mostró su «sorpresa» por el proceso y aseguró que «es sorprendente que después de diez días no hayamos recibido ninguna petición de información del procedimiento por parte de la Xunta y, lo que es peor, se juzgue públicamente a nuestra institución, sin ni siquiera tener oportunidad de defenderse». Desde LaLiga lamentan «en estos días estamos observando cómo la situación del Deportivo está provocando un conjunto de declaraciones partidistas y medidas injustas».



La plantilla insiste en poder jugar a partir del 2 de agosto

La plantilla del Fuenlabrada insistió ayer, a través de un comunicado» su «deseo» de poder jugar «a partir del 2 de agosto» su partido aplazado ante el Deportivo. Los futbolistas del conjunto madrileño, que siguen confinados en el hotel Finisterre de A Coruña, señalan que para ese día, «muchos de los integrantes» habrán finalizado el periodo de aislamiento y que, «viendo la buena evolución de los afectados», confía en que «algunos de los jugadores se hayan recuperado». «Jugar ese partido, que nos puede dar acceso a un 'playoff' que sería histórico para nosotros, es nuestra mayor motivación e ilusión en estos momentos, por lo que pedimos a las instituciones que se lleve a cabo, ya que consideramos que es un derecho que nos hemos ganado sobre el césped», señalaba el comunicado.