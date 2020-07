NBA | La 'burbuja de oro' de Orlando reanuda la lucha por el anillo

La NBA retomará su temporada oficial en la madrugada del jueves al viernes, casi cinco meses después de la suspensión provocada por el coronavirus y en la inédita 'burbuja' de Disney World en Orlando, donde un total de 22 franquicias afrontan una batalla por el anillo que no acabará hasta octubre.

La incertidumbre que ha rodeado durante muchas semanas a la mejor liga del mundo desemboca en esta novedosa fase final que se inicia con buenas noticias con el coronavirus, ya que la NBA ha confirmado que ninguno de los 334 jugadores que se han sometido a test durante la última semana ha dado positivo.

El modelo de 'burbuja', que ya se empleó con éxito en la Liga Endesa española, crece exponencialmente en Orlando, donde se disputarán un total de 84 partidos para finalizar la temporada regular, antes de los 'playoffs' que comenzarán el 17 de agosto y con el formato de siempre, al mejor de siete partidos.

Los Hornets de Willy Hernangómez, junto con Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors son los ocho equipos que no han entrado en la 'burbuja'. Todos los demás, con favoritismo para Milwaukee Bucks en el Este y para Los Angeles Lakers en el Oeste -líderes de sus respectivas conferencias-, tienen permiso para soñar.

Cuatro españoles en acción

Otra de las consecuencias de este excepcional formato es que desaparece el 'factor cancha' y todos los duelos se jugarán en tres pistas: The Arena, HP Field House y Visa Athletic Center. Para amortiguar la ausencia de público, la NBA se ha volcado para hacer más interactivas sus retransmisiones con medidas como la instalación de tableros de video de más de cinco metros que den visibilidad a 300 aficionados o la instalación de más de 30 cámaras y de micrófonos aún más pegados a la acción.

Además, en esta 'nueva' NBA también cambian las camisetas, ya que los jugadores tienen la opción de cambiar su nombre en la espalda por lemas relacionados con causas de justicia social. Así, en los uniformes se podrán leer frases como 'Black Lives Matter' (Las Vidas Negras Importan), 'I Can't Breathe' (No Puedo Respirar), 'Power to the People' (Poder para la Gente) o incluso el español 'Sí Se Puede'.

Por último, la representación española estará integrada por los vigentes campeones Marc Gasol y Serge Ibaka (Raptors), Juancho Hernangómez (Nuggets) y Ricky Rubio (Suns). Los tres primeros ya tienen billete para los 'Playoffs', mientras que el base catalán tiene complicado llegar a las eliminatorias, pero aspira a liderar la remontada de su equipo en esta incierta 'burbuja' de Florida.

Calendario del final de temporada

30 julio: comienzo de los partidos.

17 agosto: comienzo de los 'Playoffs'.

31 agosto: comienzo de las Semifinales de Conferencia.

15 septiembre: comienzo de las Finales de Conferencia.

30 septiembre: comienzo de las Finales de la NBA.

13 octubre: último día posible para jugar las Finales.