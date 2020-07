El Dépor pide la nulidad del expediente y la recusación del juez de Disciplina Social de LaLiga

El Deportivo presentó este lunes alegaciones al expediente disciplinario al Fuenlabrada abierto por el juez de Disciplina Social de la Liga de Fútbol Profesional, Manuel Rivero González, y del que el club coruñés tuvo conocimiento ayer domingo a las 10.37 horas, algo "absolutamente anormal y apartado de las prácticas procesales habituales", según relata en su escrito el Deportivo, que pide ampliar en diez días hábiles el plazo de respuesta "por no respetar el plazo mínimo y generar una absoluta indefensión al Deportivo". Además, el club solicita la nulidad de pleno derecho del expediente y su reinicio "por ser contrario a los Estatutos Sociales de LaLiga y demás normativa de aplicación" y pide la recusación del juez de Disciplina Social de LaLiga "por amistad íntima con el jefe de gabinete de LaLiga", Víctor Manuel Martín Ortega.

Por otra parte, el club coruñés solicita que se facilite una copia del acta de una reunión supuestamente celebrada por la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga el pasado lunes y a la que asistió el Consejo Superior de Deportes en la que se trató el aplazamiento del Dépor-Fuenlabrada. El Deportivo defiende que en el acta aportada como prueba al expediente constan diversas irregularidades que no pueden acreditar la validez de la misma: no consta que el acta y los acuerdos adoptados hayan sido aprobados por la RFEF al estar únicamente firmados por el representante de LaLiga y, además, la reunión estuvo presidida por Javier Tebas y no consta que asistiera el vicepresidente primero de LaLiga, Miguel Ángel Gil Marín, persona en la que se habrían delegado todas las facultades para adoptar cualquier decisión relativa al Fuenlabrada por existir conflicto de intereses por parte del presidente de LaLiga.

El Dépor hace constar la publicación de ayer de Javier Tebas en su cuenta de Twitter para responsabilizarse de la decisión de que el Fuenlabrada viajara a A Coruña y recuerda "que el presidente de LaLiga debía abstenerse de ejercitar cualquier tipo de acción o de decisión ante el Fuenlabrada al ostentar el hijo de este, Javier Tebas Llanas, el cargo de asesor jurídico y secretario no consejero del referido club, delegando en el vicepresidente primero de LaLiga, Miguel Ángel Gil Marín, cualquier decisión al respecto". "¿Cómo es posible, en consecuencia, que Javier Tebas Medrano haya adoptado la decisión de que el Fuenlabrada viajase igualmente a la ciudad de A Coruña, responsabilizándose de tal actuación?", se pregunta la asesoría jurídica del Deportivo.

El Deportivo hace constar también que en las comunicaciones del laboratorio aportadas al expediente "no se precisan los destinatarios ni fechas ni horas". "Es un informe parcial, sesgado y totalmente incompleto", argumentan los servicios jurídicos del club. "No es habitual, según fuentes médicas consultadas, que hayan transcurrido nueve horas desde el final de los test realizados (08.35) hasta el aviso que tuvo lugar a las 17.35. El tiempo medio en conocer las pruebas y el resultado de un test es de 30 minutos. ¿Por qué se produjo tal demora sin informar a todas las personas, equipos, autoridades sanitarias públicas y entidades privadas afectadas?", se preguntan.

También detalla el escrito del Deportivo los incumplimientos de la normativa de LaLiga por parte del Fuenlabrada, que según el club coruñés "no ha adoptado las medidas de seguridad que le eran exigibles, incumpliendo sus deberes de asegurar el correcto desarrollo de los partidos sin riesgospara los participantes en los mismos, incluidos los jugadores del Deportivo, los propios del Fuenlabrada y los 300.000 habitantes de la ciudad de A Coruña que se han visto afectados por su desplazamiento".