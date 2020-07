La alcaldesa de A Coruña: "Se ha puesto en riesgo la salud de los jugadores y de toda la ciudad"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (A Coruña, 1982), ha notificado el caso Fuenlabrada a la Fiscalía, convencida de que se incurrió en una "negligencia" con el viaje del equipo madrileño a la ciudad el pasado lunes. Denuncia que el perjuicio económico que provoca esta situación "es evidente" y se compromete a no perder el tiempo escuchando acusaciones.

¿Por qué ha decidido llevar el caso a Fiscalía?

Lo que buscábamos en un principio, el lunes, eran explicaciones ante una situación que no comprendíamos. No sabíamos lo que había pasado y, lógicamente, el Ayuntamiento pidió explicaciones a los organismos responsables. Una vez que hablamos con ellos y que constatamos que las explicaciones no resultaban satisfactorias y entendemos que puede haberse incurrido en algún tipo de responsabilidad, dada la situación sanitaria que tenemos, y decidimos ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que se depuren responsabilidad si las hay, ya sea vía penal o si pudiera tratarse de alguna irregularidad administrativa.

¿El viaje del Fuenlabrada supuso un riesgo sanitario para la ciudad?

Eso es evidente. Creo que se ha producido una negligencia, culposa o dolosa, pero una negligencia por cuanto una vez que se sabe que hay cuatro positivos el sábado, horas antes de que viaje el equipo, no se pone en conocimiento de la autoridad sanitaria competente, que sería la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se permite viajar al resto del equipo cuando habían tenido contacto con estos positivos, incumpliendo los protocolos sanitarios, y hay un retraso a la hora de comunicar los positivos una vez que se saben en A Coruña. Entendemos que se puede haber producido una actuación negligente que podía haber causado muchos más contagios y haber puesto en riesgo a la población.



¿Será suficiente para abrir diligencias?

Eso es una cuestión que tiene que valorar la Fiscalía. Lógicamente, cuando presentamos el escrito entendemos que sí. Entendemos que puede haber indicios racionales de que se ha cometido algún tipo de negligencia.

Cuenta con el apoyo de la oposición, ¿promoverá una declaración institucional al respecto?

No. Nosotros estamos trabajando en el tema sanitario. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido intentar aclarar lo sucedido y, finalmente, hemos interpuesto esas alegaciones a la Fiscalía pidiendo que se investiguen los hechos y que se aclare la depuración de responsabilidades si las hay. Agradezco mucho el apoyo de todos los partidos de la Corporación, sin excepción, que en este caso están conmigo, que no es otra cosa que estar al lado de la ciudad. Agradezco también el apoyo de todos los coruñeses.

Hace cinco días que se conoció la existencia de positivos en el Fuenlabrada, ¿cuál ha sido el impacto en la ciudad?

Estábamos en una situación sanitaria positiva, controlada, recuperando poco a poco la normalidad sanitaria, pero también la económica y la social. Evidentemente esto ha supuesto un perjuicio a nivel económico. No solo para el hotel, sino que puede tener más impacto. Todo ello fruto de una irresponsabilidad, que fue viajar a A Coruña sabiendo que había positivos y que deberían estar aislados.

¿Mantiene una coordinación con la Xunta?

Contactamos desde el primer momento con la Consellería de Sanidade. He hablado con el conselleiro y nos hemos puesto a disposición uno del otro, como no puede ser de otra manera. En una situación como esta, tenemos un objetivo común que es proteger la salud de los ciudadanos. En eso vamos a estar siempre de la mano. Agradezco la actitud y la posición del presidente de la Xunta, que salió a hablar y respalda la argumentación que llevo manteniendo desde el lunes.

¿Qué le parece que para minimizar el riesgo del viaje del Fuenlabrada, se critique el recibimiento de la afición del Deportivo en Riazor?

Aquí hay personas que están intentando desviar la atención de lo importante, atacando a los aficionados. Es cierto que había mucha gente, pero todos estaban con mascarilla. En cualquier caso, se intenta desviar la atención focalizando las críticas en los aficionados e incluso atacándome a mí, directa y personalmente, por parte de diferentes sectores. A mí no me va a distraer ni medio minuto de lo que tengo que hacer como alcaldesa y autoridad sanitaria que soy, que es defender la salud de los coruñeses y velar por ella. Ante una situación como esta, no voy a hacer otra cosa. Cualquier otro intento de distorsionar el debate, de intentar poner el foco en otro lado, son maniobras de distracción de quien no ha dado todavía explicaciones plausibles a lo que ha pasado. Me están atacando a mí cuando lo único que estoy haciendo es cumplir con mi obligación. He dicho que ha habido unas actitudes irresponsables y creo que los hechos me están dando la razón. Pedí unas explicaciones que creo que se tienen que dar. Lo único que hago es defender a la ciudad, a los coruñeses y denunciar un hecho que me parece gravísimo, que es que se haya puesto en riesgo la salud de los propios jugadores, a los que deseo una pronta recuperación, y la de toda una ciudad. Tildar de injusta a una alcaldesa que defiende su ciudad me parece que está completamente fuera de lugar.