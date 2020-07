El Ayuntamiento de A Coruña lleva el viaje del Fuenlabrada ante la Fiscalía

El Ayuntamiento de A Coruña prevé emprender acciones legales para "depurar responsabilidades" por el viaje del Fuenlabrada, que ya detectó un positivo en su plantilla el pasado sábado. La primera decisión es acudir a la Fiscalía. Según fuentes municipales, la decisión está tomada y solo falta que los servicios jurídicos del Ayuntamiento definan si ante el Ministerio público se presenta denuncia o se le da traslado del caso para que abra diligencias. Esta vía no supone descartar otra, como denuncias ante el juzgado.

La alcaldesa, Inés Rey, que insiste en que "los futbolistas no son diferentes al resto de la población". "Si ya se había detectado un positivo, ¿por qué no se aisló a toda la plantilla? Las normas tienen que ser iguales para todos", señaló. Rey, que reconoció que se enteró del brote "por la prensa" y no oficialmente, aseguró que esta situación provoca "perjuicios sanitarios, pero también económicos", pues el hotel Finisterre, donde se hospeda el Fuenlabrada y donde la plantilla hace la cuarentena por orden de la Xunta, ha registrado cancelaciones en las últimas horas.

Para la alcaldesa, que el rival del Deportivo se desplazase hasta A Coruña en estas circunstancias, "constituye un peligro y un riesgo para la salud pública", y recuerda que la ciudad y sus vecinos "cumplen a rajatabla los protocolos", de ahí que apenas haya casos de Covid-19 desde que se levantó el estado de alarma.

Se pregunta, además, "por qué se permitió que el equipo viajara" si había estado en contacto con positivos. "No es comprensible que un equipo no cumpla la normativa sanitaria", señaló, mientras mostró su "indignación y preocupación" por la situación. "¿Por qué viajaron antes de conocer el resultado de las PCR?", expuso, sin respuesta, e insistió en que si ella diese positivo, todos sus contactos deberían aislarse.

La alcaldesa habló ayer por la mañana con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para trasladarle su preocupación. Además, se está "investigando" si los jugadores pasearon por la ciudad, tras saber que sí utilizaron las instalaciones de La Solana. Inés Rey se preocupa también por la situación en la que se encuentran ahora "personal del hotel y las instalaciones deportivas, los conductores de los autobuses que llevaron al Fuenlabrada y todos los coruñeses".

En esto están de acuerdo también los grupos de la oposición, que han confirmado su apoyo al Gobierno local para exigir responsabilidades por el riesgo generado para la salud pública. A través de un comunicado, el PP se solidariza "con todas las personas afectadas, en especial con los trabajadores del Finisterre", mientras que el BNG califica de "extraordinariamente grave" que se haya permitido el viaje del Fuenlabrada. "El Concello está capacitado para actuar legalmente con todas las consecuencias", explica Francisco Jorquera, que defiende, además, que la decisión de anular solo el partido del Deportivo en una jornada unificada "dañó gravemente los intereses" del club coruñés.

Así, los perjuicios sanitarios y económicos se unen a los deportivos, pues la entidad blanquiazul se ve matemáticamente en descenso a Segunda B sin saltar al campo. "La jornada no se debió disputar para garantizar la salud de los jugadores y porque el Deportivo no pudo luchar por su salvación en el campo en las mismas condiciones que el resto", aclaró Inés Rey en sus redes sociales.

Marea Atlántica defiende que se ha "adulterado la competición y se ha roto el principio de igualdad al suspender el partido". "Ni la ciudad ni el deportivismo merecen esto", resumen en un comunicado, en el que denuncian "la irresponsabilidad sanitaria de la Liga y la Federación". Marea espera que, el Fuenlabrada cumpla "de forma estricta las medidas de confinamiento" y que se realice "un escrupuloso control de los contactos que mantuvieron" los jugadores "desde su llegada a Alvedro" el pasado lunes. Al grupo de la oposición le preocupa también que el descenso del Dépor a Segunda B, en caso de producirse, tendrá "graves consecuencias económicas". "Mucha gente perderá su trabajo y la ciudad se quedará sin una importante proyección exterior", lamenta.

El PP opina que "el Fuenlabrada no debió viajar sin conocer los resultados de los test", que se realizaron el lunes por la mañana a jugadores y cuerpo técnico. Mónica Martínez, del Grupo Mixto, asegura que "se ha incumplido el protocolo firmado por el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol y la Federación Española de Fútbol". "No podemos permitir que la soberbia del mundo del fútbol ponga en peligro la salud y la economía de nuestra ciudad, debemos actuar con toda la contundencia que nos permita la ley", detalla la edil.

Así, apoyará al Concello para emprender "medidas legales contra el CSD, la Liga y la Federación por poner en riesgo la salud y provocar un incalculable daño a la ciudad". "Hemos vivido situaciones en las que parece que en el mundo del fútbol todo vale, esta vez no, no podemos dejarlo pasar. Tiene que haber consecuencias a tanta negligencia", resume Mónica Martínez.