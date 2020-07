Juli: «El Alcoyano se merece el ascenso y vamos a por todas»

n Julián Cerdà, «Juli», es uno de los jugadores más importantes y comprometidos del Alcoyano. Su presencia en el campo dota de seguridad a su equipo y de amenaza al rival. Este sábado puede vivir uno de los días más gloriosos de su carrera. A las 20 horas se enfrenta al Atzeneta, entrenado por David Albelda, en La Nucía en busca de una plaza en la Segunda División B. «Es un sueño que tenemos y que podemos hacer realidad mediante trabajo», afirma el centrocampista de Alcoy, que no se fía de su rival en la gran final de este «play off» exprés.

El Alcoyano llegó al parón por la pandemia líder del grupo VI de Tercera División tras una temporada impoluta mostrándose muy superiores en prácticamente todo la temporada. Ahora el equipo de Vicente Parras se juega todo el año a una carta. «El aspecto psicológico es muy importante después del parón tan largo que hemos tenido, pero ante el Intercity tuvimos buenas sensaciones y esperemos que el sábado sigamos en esa línea», afirma Juli, que tiene claro que «ahora llega la hora de la verdad». «Estamos a 90 minutos de conseguir el sueño, pero habrá que trabajarlo mucho para devolver al Alcoyano donde merece», señala el exjugador del Hércules de 38 años.

Juli no se fía en absoluto del Atzeneta pese a que sobre el papel el Alcoyano es el claro favorito para conseguir el ascenso. «Es un equipo que ha ido de menos a más. Se ha ido reponiendo conforme han pasado las jornadas y va a ser un partido muy complicado, tanto como lo fue ante el Intercity», señala el centrocampista.

Juli lamenta que el partido más importante de toda la temporada se tenga que jugar a puerta cerrada por el covid. «Es una pena tener que ver las gradas vacías después del apoyo que hemos tenido de la afición durante toda la temporada, pero su apoyo lo notaremos seguro porque están volcados con nosotros aunque no puedan venir al estadio. Queremos dedicarles el ascenso», señaló el jugador del Alcoyano, uno de los más queridos por los seguidores.

Juli podría reencontrarse la próxima temporada con el Hércules, de donde salió para regresar al Alcoyano. «Sería muy buena señal que pudiéramos volver a jugar contra ellos en Segunda B», afirma Juli, que siguió desde la distancia la decepcionante temporada del Hércules, que estuvo muy cerca de descender a Tercera División. «Han tenido un año muy complicado, lo sentía mucho por ellos porque sigo teniendo varios amigos en el vestuario y me contaban que lo estaban pasando muy mal», explicó el centrocampista. «La que se podía haber liado, a ver si hacen mejor las cosas la próxima temporada. Espero que esto les haya servido para abrir las orejas y que no vuelvan a cometer los mismos errores», comentó Juli, que guarda buenos recuerdos de su época en el Hércules. «Volver al Rico Pérez siempre es algo especial, espero volverlo a hacer la próxima temporada con la camiseta del Alcoyano. He tenido la suerte de estar allí los últimos años», recordó el jugador del Deportivo, muy concentrado ya en el trascendental partido de este sábado en La Nucía. «Todos tenemos muchas ganas de que llegue el partido y de dar lo mejor que tenemos, nos espera un encuentro muy trabado ante un rival en buena forma», concluye.