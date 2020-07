Zidane: "Lo importante es ganar los partidos"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que en una Liga tan condicionada como la que se está viviendo, con tres jornadas por semana tras el parón, "lo importante es ganar los partidos" por encima del espectáculo.

"No estoy preocupado porque lo importante es ganar los partidos", dijo en rueda de prensa. "Defensivamente es importante no encajar como estamos haciendo y luego tenemos jugadores para marcar la diferencia. No metimos cuatro o cinco goles porque el rival defiende y pelea, pero me quedo contento y tranquilo con lo que estamos haciendo", valoró.

Zidane no da importancia a la forma en la que llegan los goles y que se rompiese el partido con un nuevo penalti. "Si hay penalti, hay penalti, yo miro la jugada para llegar hasta ahí y ha sido muy buena con la incorporación de Ferland. Luego es penalti y me da igual, lo importante es meter goles de cualquier manera".

Destacó el técnico madridista "las dificultades que hay en esta Liga" y por eso se queda con un nuevo triunfo con el pleno tras el parón. "Faltan tres partidos y no sabemos todavía lo que va a pasar. Siempre dije que la liga es un trabajo muy duro y complicado, es lo que nos toca. Nos quedan tres finales, hay que descansar, se descansa mejor ganando y hay que descansar bien hasta el lunes".

Karim Benzema dejó una imagen quejándose en la parte trasera de su pierna derecha tras ser sustituido. Zidane confía en que solo sea un golpe. "Ha podido seguir porque solo es un golpe. Se ha mareado un poco al descanso pero luego bien en la segunda parte. Creo que no es nada importante solo el cansancio. Veremos el lunes como vamos a llegar".

Preguntado por Thibaut Courtois, elogió Zidane una nueva actuación del portero belga. "Su influencia es muy grande. Es nuestro portero y lo que está haciendo cada partido es fenomenal. Defender es cuestión de todos pero Thibaut está sacando lo que le llega, hoy nos ha venido bien sus dos o tres paradas".

Por último, habló sobre el buen partido de Ferland Mendy. "Estoy contento por sus prestaciones en su primer año. Su rendimiento es una buena noticia, ha venido a mostrar sus cualidades y lo está haciendo. Estamos muy felices por su rendimiento", sentenció.