El retorno de Portillo

Portillo siempre vuelve. La novedad esta vez es que no podrá entrometerse en la parcela deportiva que tan nefastos resultados obtuvo la pasada temporada. El Hércules baraja la posibilidad de dar entrada al exdelantero en el consejo de administración de la entidad blanquiazul en calidad de asesor deportivo. Cuando se apruebe, el madrileño será informado de todos los movimientos que realice la dirección deportiva que dirigirá, en principio, Carmelo del Pozo. No podrá intervenir en ninguna de las decisiones que se tomen ni sobre futbolistas ni sobre entrenadores. Fue una de las condiciones que puso Carmelo para comenzar a negociar con Enrique Ortiz, pero tampoco tiene claro que vaya a ser así y su firma se demora pese a que el sábado llegó a reunirse con el máximo accionista con el propósito de firmar el acuerdo.

Portillo no tuvo más remedio que presentar su dimisión como director deportivo en diciembre tras el despido de Jesús Muñoz. «Debido a la situación deportiva que atraviesa el equipo y tras intentar revertir sin éxito la dinámica negativa de esta temporada, quiero comunicar que no continuaré ejerciendo como director deportivo del club», afirmó el exdelantero. «Mi compromiso sigue intacto y, desde otras parcelas de la entidad, continuaré trabajando por el Hércules hasta lograr devolver a este gran club donde se merece su afición», concluyó el comunicado. Desde entonces no ha vuelto a saberse nada de Portillo. Ni siquiera aparecía por el Rico Pérez, aunque semanas después volvió a surgir el rumor de que regresaba. El propio Quique Hernández llegó a señalar antes de dimitir que no era el momento más oportuno para que rondase por el Hércules tras firmar la temporada más nefasta de la historia del conjunto alicantino.

Pero el rumor de su vuelta al Rico Pérez se ha ido convirtiendo en realidad y su entrada en el consejo es una posibilidad cercana, dejando claro que no podrá intervenir en la parcela deportiva que este año tendrá más rectores que nunca con Carmelo, Becerra y Varela.

El madrileño cumplía el año pasado su tercera temporada en el Hércules como máximo responsable de la parcela deportiva.

En su primer curso el equipo sufrió la peor clasificación de su última etapa en Segunda B, ya que ni siquiera pudo clasificarse para la Copa. En el segundo, el Hércules quedó subcampeón de grupo y rozó el ascenso a Segunda, pero en este tercero hundió al equipo en la zona de descenso en lo que supuso la peor temporada del Hércules en cincuenta años. La pandemia pudo evitar un descenso a Tercera que hubiera significado prácticamente la desaparición de la entidad. Portillo, que llegó al club como jugador en el mercado de invierno de la temporada 2009-10, ha tenido siempre una relación complicada con la afición herculana.

Tras el último fracaso, fuentes de la entidad blanquiazul han dejado claro que no intervendrá para nada en la planificación deportiva del equipo.

De momento, el binomio Becerra-Varela ha comenzado a hacer trabajo de campo a la espera de la llegada de Carmelo del Pozo y su única decisión en firme fue la de devolver a Antonio Moreno, el técnico del primer equipo hasta el parón por el covid-19, al filial de Tercera, al que había subido hace justo un año.

Ahora falta ver quién será el técnico elegido y, junto a él, comenzar a tomar decisiones con los fichajes y los jugadores que todavía quedan en la plantilla blanquiazul. Falcón y Raúl serán los primeros en renovar.