Néstor Abad se considera un privilegiado por tener ya el billete para Tokio

El gimnasta alcoyano del Proyecto FER Néstor Abad explicó este jueves que se considera un privilegiado porque ya tiene garantizada su plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año y añadió que "empatiza con la confusión" que viven aquellos que todavía no saben los criterios para clasificarse para la cita del próximo año.

"Claro que pienso en Tokio. Y me pongo en la piel de quienes todavía han de ganarse el billete olímpico, pero desconocen sus respectivas hojas de ruta. En ese sentido, me considero un privilegiado", dijo Abad en unas declaraciones en el sitio web oficial del Proyecto FER.

El gimnasta artístico de Alcoi, sin embargo, confesó que "pensar en los Juegos de Tokio es ilusionante, pero también es pensar en dudas", aunque se mostró optimista sobre su celebración. "Quiero creer que todo irá bien y se celebrarán. Sólo queda esperar la evolución de los acontecimientos y cruzar los dedos", indicó.

En este sentido, Abad explicó que tiene altibajos en su estado de ánimo y que hay momentos en los que es optimista y en los que piensa que toda esta situación acabará más pronto que tarde, pero hay otros instantes en los que no puede evitar un cierto pesimismo al no atisbar el final.

"En todo caso, ahora estamos mejor que hace unos meses. Sólo podemos seguir entrenando al máximo nivel. Así lo estoy haciendo yo, aunque, repito, hay días en los que la mente me recuerda que no estamos ante el contexto más deseado", puntualizó.

Abad prepara ahora el Campeonato de Europa, programado del 9 al 13 de diciembre en Bakú, y aunque explicó que no tiene "la constancia absoluta de que vaya a disputarse" cuenta con que se celebrará y admitió que "es el mejor estímulo para mantener la cabeza conectada".