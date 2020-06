Setién: "Cuando no llegan las victorias a todo se saca punta"

Setién: "Cuando no llegan las victorias a todo se saca punta"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, negó este lunes que exista un problema grave entre el cuerpo técnico y el vestuario, y aseguró tener una buena relación con sus jugadores, pese a reconocer puntos de vista distintos sobre algunos aspectos del juego.

"Cuando no llegan las victorias a todo se saca punta. El circo está así montado. La relación con los jugadores es buena; no veo ningún problema importante", declaró en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid.

En un pausa del partido ante el Celta (2-2), Leo Messi se negó a escuchar las indicaciones del segundo de Setién, Eder Sarabia, y a la conclusión del encuentro, Luis Suárez trasladó la responsabilidad al entrenador por los malos resultados del Barça como visitante.

Sin embargo, Quique Setién restó importancia a lo que definió como "situaciones puntuales" que responden a "algo natural", que es que el futbolista siempre tiene su propio punto de vista sobre lo que pasa en el campo.

"Es cierto que siempre hay controversias. Es normal que existan diferencias. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento. Todos, también los futbolistas debemos ceder. Esto es un equipo, y debemos sacrificar cosas personales para el beneficio del equipo", manifestó.

Además, Setién negó que el peso de un vestuario lleno de estrellas esté condicionando su manera de dirigir el equipo y alegó que, cuando llegas a un club nuevo, siempre hay "un proceso" de adaptación que te impide imponer tus ideas desde el inicio.

"No tengo ningún inconveniente en reconocer que esto es nuevo para mí. No tiene que ver con los futbolistas. Me pasó también cuando llegué a Las Palmas y a Sevilla. Cada vez te vas enterando de más cosas y te vas acercando más a hacer lo que quieres", explicó.

En una de las ruedas de prensa más difíciles desde que llegó al Barcelona, el preparador cántabro intentó aparentar fortaleza: "En absoluto me siento menos fuerte que al principio. A veces los resultados no dependen puntualmente de mí. Sé cómo funciona esto, las victorias ocultan muchas cosas y las derrotas comportan esto. Ya lo he vivido".

Setién también explicó qué espera de Arthur Melo, que ayer viajó a Turín para cerrar su fichaje por el Juventus, tras hablar con el jugador, quien ha entrado en la convotoria para jugar contra el Atlético.

"Arthur va a ser jugador del Barcelona hasta el último partido de la temporada y él se ha comprometido personalmente con que va a ser uno más. Es un chaval que va a ser honrado hasta el último día y no tengo la menor duda de su compromiso", comentó sobre el centrocampista brasileño.

Con este ambiente enrarecido, el Barça recibe al Atlético de Madrid, ante el que no puede permitirse otro tropiezo sin quiere mantenerse con opciones a revalidar el título.

"Para nosotros, ganar se ha convertido una cuestión tremendamente decisiva, porque es verdad que cada vez se reducen los partidos y el margen que tenemos es menor", reconoció el técnico santanderino, quien se deshizo en elogios hacia su próximo rival.

"El Atlético es un equipo tremendamente sólido y que rentabiliza muy bien sus goles. Luego tiene capacidad para contragolpear y para hacerte daño en jugadas a balón parado. Es un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles y, para ganarlo, hay que afinar mucho, moverse bien entre líneas y tener este punto de lucidez y de precisión para manejarte con el balón en esos espacios tan reducidos en los que te hace jugar", analizó Setién.