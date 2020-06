El Irefrank Elche FS se queda sin ascenso (4-3)

El Irefrank Elche de fútbol sala se quedó sin ascenso a la máxima categoría pero se pudo marchar de Málaga con la cabeza muy alta. Los ilicitanos murieron en la orilla ante un Antequera que tuvo que sufrir como nunca ante el aguerrido equipo de Guillamón. Kiwi dio todo un recital de calidad a lo largo de todo el partido así como todo un equipo que hasta el final soñó con el ascenso a la Primera División.

El segundo gol del Antequera cuando mejor estaba jugando el Elche hizo mucho daño. Ramón había conseguido empatar al poco tiempo de comenzar la segunda parte tras una salida frenética de los vestuarios. El 1-1 no valía porque el Antequera acabó en mejor posición en la liga regular, con lo que los ilicitanos necesitaban un gol más. Pero en una jugada de mala suerte y, tras impactar el balón en el muslo de Kiwi, Álex Fuentes se quedó completamente solo y anotó a placer el segundo gol para su equipo.

Por supuesto, el Irefrank Elche no se rindió y siguió buscando el gol de la esperanza con Kiwi y Rubi como sus principales argumentos ofensivos. El tiempo jugaba en favor del Antequera que veía cada vez más cerca el sueño del ascenso. Los goles de Javi Amorós y Óscar sentenciaron y el Irefrank recortó ya sin tiempo.

Lo más justo hubiera sido un empate al término de los primeros 20 minutos, pero el Antequera no desperdició su ocasión más clara para batir a un gran Espíndola en una contra que finalizó Alvarito tras el pase de Álex Fuentes. El conjunto ilicitano fue de menos a más y terminó arrinconando a los locales, pero la defensa malagueña cortó muy bien las jugadas de ataque.

Los primeros compases se jugaron a un ritmo frenético, todo un ascenso estaba en juego y la intensidad era máxima. Salvo el gol, pocos más motivos tuvo el Antequera para marcharse al descanso por delante en el marcador. De cualquier forma, el 2-0 estuvo cerca y pudo ser una realidad y un gran jarro de agua fría si Kiwi no llega a cortar un balón que podía haber acabado en gol perfectamente. Pero el Irefrank Elche también tuvo sus minutos para sorprender a los antequeranos y Pele estuvo cerca de anotar el empate pero su disparo se marchó fuera. También Juanito dispuso de un duro remate que casi sorprende al guardameta. El juego se fue endureciendo conforme iban pasando los minutos y los locales acabaron con dos tarjetas amarillas.

El Antequera no tenía prisa y el Elche ponía toda la carne en el asador para tratar de igualar el partido antes de llegar al descanso, pero la defensa malagueña no lo ponía fácil. Iborra dispuso de una gran oportunidad pero su disparo fue despejado de puños por el portero local. Espíndola fue también uno de los más destacados del Irefrank Elche, muy atento y oportuno en todo momento. Con el 1-0 al descanso, todo se dilucidó en la segunda parte. Ramón dio esperanzas al conjunto de Guillamón en la reanudación tras buenos minutos de los ilicitanos, pero Álex Fuentes estuvo atento para lograr el segundo gol para los antequeranos que resultó letal para la suerte del partido. Esta vez el Irefrank no pudo remontar y anotó dos goles aunque ya sin tiempo.