El Barcelona se la juega ante el Athletic sin margen de error

Después del empate en Sevilla, el Barcelona ya no tiene margen de maniobra ni depende de sí mismo para conquistar LaLiga, por lo que ante el Athletic Club, que quiere mantener sus ilusiones europeas, está obligado a sumar tres puntos para seguir en la lucha por el campeonato.

Pese a las dudas en su juego, desde Barcelona se miran con mucho recelo los últimos arbitrajes de los partidos del Real Madrid, presididos por la polémica, el último de ellos en San Sebastián.

Dice Setién que este tipo de errores son "inherentes" al mundo del fútbol, pero Gerard Piqué apunta en otra dirección: "Va a ser difícil ganar esta Liga. Al no depender de nosotros..., haremos todo lo posible pero se van a perder pocos puntos. Viendo las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos".

En todo caso, el Barça necesita mantener su racha de resultados en el Camp Nou. Mejor los números que el fútbol, como se demostró en el último partido ante el Leganés, saldado con un 2-0 pero con pobres sensaciones.

Además, tiene Quique Setién dos bajas importantes. La de Frenkie de Jong, con una lesión en el sóleo, es preocupante, porque el holandés es uno de los jugadores diferentes y que podía aportar frescura al equipo azulgrana.

La otra es la de Sergi Roberto, que como de Jong, tampoco jugó en Sevilla a causa de una fisura costal que le impiden estar disponible de momento.

Para el partido ante el Athletic, que no gana en el Camp Nou desde noviembre de 2001, Setién tiene dudas en cada una de las tres líneas de su equipo.

En el eje defensivo, Piqué lo ha jugado todo y Umtiti vuelve a entrar en una convocatoria tras una suspensión, en la medular, sin de Jong, Rakitic, Arturo Vidal y Arthur se juegan dos de las tres posiciones; y delante el dilema de siempre sobre quien acompaña a Messi.

Luis Suárez no parece estar al cien por cien después de tantos meses de baja; Braithwaite cumplió en Mallorca, pero pasó desapercibido en Sevilla; Griezmann no está en un buen momento y Ansu Fati, cuando ha jugado, ha estado a un gran nivel, pero no tiene continuidad.

En el Camp Nou, el Athletic Club espera mantener la ilusión europea con la que ha vuelto a la competición tras el parón por la pandemia y que alimentó en la última jornada ganando al Betis en San Mamés un partido que podría haberle dejado varado en zona de nadie en la tabla clasificatoria.

Con ese triunfo, el equipo bilbaíno encadenó cinco puntos en tres partidos sin perder desde el regreso de LaLiga y 11 en unas cinco últimas jornadas en las que solo le supera el Real Madrid.

Pero lo más importante para los de Gaizka Garitano es que siguen con opciones en una pelea europea de la que se mantiene a cinco puntos pero en la que se ha acercado a rivales parecían inalcanzables antes del parón, como la Real Sociedad o el Getafe.

Aunque deberán refrendar esas opciones en un tramo final en el que probablemente no le sirva sumar 5 puntos cada tres partidos ante su todavía clara desventaja.

Por ello no puede desaprovechar ninguna oportunidad de antemano, ni incluso una visita tan hostil como la de mañana al Camp Nou, donde lleva 17 años sin ganar con 14 derrotas consecutivas en medio.

Al estadio barcelonista irá el Athletic, además, sin una de sus piezas capitales, Yuri Berchiche, quizás su jugador más destacado esta temporada.

Su sustituto es una de las muchas incógnitas de cara a un once inicial siempre desconocido en un Garitano que nunca adelanta nada. Al de Derio, no obstante, le gusta mantener un equipo y dibujo reconocible, sin demasiados cambios en la alineación a pesar del desgaste que acumulan sus jugadores. Que juegan mañana su cuarto encuentro en menos de diez días.

El sustituto natural de Yuri es Mikel Balenziaga, un viejo conocido de Leo Messi y especialista en emparejarse con el 'crack' argentino. Pero al técnico vasco le gustan laterales con más presencia en ataque y, si juega con tres centrales, podría entrar en ese lateral izquierdo Oscar de Marcos o Iñigo Lekue, más ofensivos.

Adivinar los otros cambios en el once es complicado. Así, pudiera ser que les llegase el turno de rotar a piezas claves como Dani García, Iker Muniain o Raúl García.

Otra jugador fundamental, Iñaki Williams, ya descansó de inicio en Eibar y se espera en el arranque del choque a jugadores como De Marcos, Mikel Vesga o el 'Búfalo' Asier Villalibre, quien marcó nada más salir al final en Ipurua y a punto estuvo de hacerlo también en las mismas circunstancias ante el Betis

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, De Marcos; Dani García, Vesga; Raúl García, Williams y Villalibre

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño)

Estadio: Camp Nou

Hora: 22:00.

---------------------------------------------------

Puestos: FC Barcelona (2º, 65 puntos). Athlétic Club (9º, 42 puntos).

La clave: Que el Barça recupere su fútbol después de las dudas mostradas en el reinicio de campeonato.

El dato: El Athlétic no gana en el Camp Nou desde 2001 y el Barça tiene una racha imponente en su campo. Messi aspira a anotar su gol 700.

La frase: Setién: "¿Los errores arbitrales? Son cosas que no podemos controlar".