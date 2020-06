Gallego: «Quiero revivir cómo nació el baloncesto en Alicante»

El éxito, el de verdad, el perdurable, tiene menos que ver con la suerte de lo que defiende la caterva de traficantes de humo. Detrás hay siempre zonas de sombra, de angustia, de fracaso a medias, de esfuerzo triturado. De ahí que se festeje tanto cuando se produce.

El documental «2 de junio: 20 años de un sueño», impulsado por la peña Kali Nord y dirigido por Pedro Irles y Miguel Ángel Sánchez, se estrenará este martes en el auditorio del Club INFORMACIÓN. Los asistentes accederán a un proyecto audiovisual lleno de energía que servirá, entre otras cosas, para devolver una brizna de su grandeza a una entidad surgida de una corazonada que alcanzó la élite por el empeño de un empresario irrepetible y su equipo de trabajo, todos rebosantes de ingenuidad e ilusión, sin nada que deberle a nadie, sin delirios de grandeza ni corrosiva vocación megalómana.

Aquel 2 de junio del año 2000 se culminó un proceso que pudo haber cristalizado un lustro antes, cuando el recién fundado Lucentum –con el patrocinio de Ernesto Electrodomésticos– disputó la final del «play-off» de ascenso a la máxima categoría frente al Trébol en el Palacio de los Deportes de Gijón. Fue un 3 de junio cuando el conjunto de Luis Casimiro flirteó con la gloria... y falló. El 69-68 que permaneció inmutable en el marcador tras una última acción exuberante de polémica privó a los alicantinos de una épica que se habían ganado sobre el parqué.

Toni Gallego, durante un partido reciente con los veteranos del Lucentum.

En el autocar de vuelta a casa, trataba de conciliar el sueño Toni Gallego. El actual presidente del HLA Alicante encajó aquella cuchillada sobre el parqué con 20 años. Ese día no jugó, pero a su frustración le valió de poco. Tan cerca y tan lejos. A la temporada siguiente no hubo tanta suerte y el equipo se quedó a medias. Allí acabó su aventura como alero lucentino... aunque –para él también–, lo mejor estaba por llegar.

«Antes de que el covid-19 cortara nuestra racha de triunfos (9), se estaba apelando mucho al espíritu del 2 de junio, y con razón. Hay bastante similitud ahora entre nuestro proyecto y el de Paco Pastor que selló el primer ascenso del club a la ACB. Gente humilde, muy buenos profesionales, un grupo excelente, un magnífico entrenador y mucha hambre», admite el máximo dirigente del HLA.

Aquella noche en el Pedro Ferrándiz, Gallego no estuvo en el pabellón porque participaba en el campeonato de España de vóley playa que se estaba disputando en la playa de San Juan. Compaginaba el juego en la arena (junto a Jorge Arráez como pareja), con su ficha EBA en el Montemar.

«Recuerdo que tenía el auricular puesto escuchando a Juanfran (Millán) mientras esperaba turno de juego. Pero tenía que concentrarme en lo mío. Lo que hicieron fue maravilloso, por eso tengo tantas ganas de ver el documental, quiero volver a sentir aquellas emociones, quiero volver a ver el nacimiento del bàsquet en Alicante», confiesa Gallego, consciente de que, antes o después, le tocará a él revivir lo que esa noche mágica sintió el inolvidable Paco Pastor.

«Si no queremos repetir nuestros peores años, tenemos que aprender de nuestra historia, ser realistas, trabajar con humildad, rodearnos de buenos profesionales que también sean buenas personas y no perder nunca el control de la situación, no dejar en alguien ajeno al club el futuro de la entidad. Cuando Paco Pastor se vio obligado a ceder la mayoría accionarial para lograr la conversión en SAD, empezaron los verdaderos problemas que propiciaron la extinción», recuerda el dirigente lucentino, convencido de que si la Kali está detrás del documental, «será un éxito porque son gente formidable», destaca el presidente.

Andreu Casadevall, abandonando el pabellón, en el año 2000.

Protagonistas

Toni Cabot se encargará, una vez completada la exhibición de la cinta, de moderar una mesa redonda en la que intervendrán Andreu Casadevall, técnico que dirigió la gesta; tres de los jugadores a sus órdenes, Guillermo Rejón, Rafa Martínez y Jorge García; y tres de los periodistas que lo narraron en directo, Juanfran Millán (Cope), Artur Balaguer y Tomás Moya (Canal 9).

Debido a las medidas que impone Sanidad, el aforo del auditorio será limitado para respetar la distancia personal que exige el Ministerio para minimizar el riesgo de contagio del coronavirus. Al acto únicamente se podrá asistir con invitación. El evento está respaldado por el Ayuntamiento de La Nucía, la Diputación y la Cátedra Pedro Ferrándiz del Deporte, impulsores del foro de comunicación Campo a Campo de INFORMACIÓN.

Cartel oficial del documental que estrena INFORMACIÓN.

El Estreno.

Día: Martes, día 23 de junio

Hora: 18.00 horas

Lugar: Club INFORMACIÓN (Avenida del Doctor Rico, 17).

Aforo limitado por covid-19. Invitación obligatoria.

El documental

Título: 2 de junio: 20 años de un sueño

Producido por: En el otro bando.

Dirección: Miguel Ángel Sánchez y Pedro Irles.

Mesa redonda

???????Horas: 18.30 horas

Intervienen: Andreu Casadevall (entrenador), Guillermo Rejon, Rafa Martínez y Jorge García (jugadores); y Juan Francisco Millán, Artur Balaguer y Tomás Moya (periodistas).

Modera: Toni Cabot.