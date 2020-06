Paco López: "Las instalaciones de La Nucía son magníficas"

Paco López, entrenador del Levante, explicó este jueves que las instalaciones de la ciudad deportiva Camilo Cano de La Nucía, en la que jugarán los seis partidos de local, "son magníficas" y descartó que el hecho de jugar allí y no en su estadio les pueda perjudicar.



"No creo que nos pueda perjudicar. Tenemos que poner todo lo que está en nuestra mano para que nos beneficie e insisto en que no hay ninguna razón que nos lleva a pensar lo contrario", dijo Paco López en una rueda de prensa virtual.



El técnico valenciano señaló, tras probar esta semana el césped del Olímpic Camilo Cano, que "estos días nos ha servido para adaptarnos a lo más importante que es el terreno de juego"; y subrayó que las instalaciones "son magníficas y el campo está muy bien".



Paco López dijo que han preferido ir esta semana a probar el campo, porque entre el duelo del viernes en Mestalla y el del lunes ante el Sevilla en La Nucía (19.30) no tendrían tiempo y no descartó repetir alguna concentración más durante el próximo mes y medio.





"Es importante tratar de adaptarte cuanto más mejor a la que es tu casa y teniendo en cuenta la distancia que hay nos vamos a tener que ir un día antes de los partidos y, concluyó.Además de recibir el próximo lunes al Sevilla, el Levante jugará en La Nucía como local otros cinco partidos ante el