¿Conoces a los influencers que participaron en la Rainbow Run Alicante?

Esta carrera virtual ha tenido una gran acogida por las distintas redes sociales, tanto por Facebook, como por Twitter e Instagram, por parte de corredores que han compartido su foto con el dorsal bajo el hashtag #RainbowRunAlicante, como diferentes perfiles de influencers de toda la provincia de Alicante que han mostrado su apoyo y han animado a participar a todo el mundo, respaldando esta iniciativa solidaria.

Entre los nombres más destacados se encuentran Isabel Delima (@lodiceisa) Tania Agulló (@trendyinlove), María Mainez (@mariamainez), Erica Sánchez (@corroysoymujer), Daniel Perea (@iamperea) Sandra Domínguez (@siadoru), Marta Guerrero (@martaggrun) y Ana Espadas (@espadasana).

Y nos han contado cómo ha ido su experiencia realizando estos 5 kilómetros para aportar su granito de arena a Cruz Roja.

«Ha sido una experiencia maravillosa pero eché de menos el ambiente de las carreras populares»

Sandra Domínguez (@siadoru)

– ¿Qué te ha parecido la iniciativa?

Me parece que ha sido una iniciativa muy bonita por parte del diario y de la Cruz Roja, pero yo adoro la calidez del ambiente que se crea en las carreras populares. Se genera muchísima energía positiva, porque todos van en conjunto hacia una misma meta.

Ha sido una experiencia maravillosa por el hecho de poder aportar, pero eché de menos ese ambiente que se disfruta en las carreras populares.

– ¿Qué recorrido elegiste?

Hice el recorrido por mi zona. Vivo en Arenales del Sol y decidí correr improvisando por las calles en las que iba viendo que había menos gente. Empecé a correr sobre las ocho de la tarde.

– ¿Qué te motivó a participar? ¿Se animaron personas cercanas a ti o tus seguidores a participar también?

Decidí participar porque me pareció una iniciativa muy bonita. Desconocía esta carrera. Siempre me apunto a cualquier bombardeo que tenga que ver con cualquier tipo de deporte y si encima es por una causa tan maravillosa como esta, mejor que mejor.

Me alegró mucho que parte de mi familia y algunos amigos íntimos se unieran a esta causa y también pude ver cómo algunos seguidores me etiquetaron con sus resultados tras la carrera, especial mención a @vanessa_ruiz_f que fue la primera en participar y a @pascualprincipe por implicarse desde el momento en el que le hablé de la carrera.

– ¿Recomiendas realizar experiencias como esta?

Totalmente. Aunque a mi me guste más correr carreras con gente y con ambiente, entiendo que hay personas que muchas veces quizá no se apunten a carreras porque el horario no les venga bien o les pille lejos la ubicación de esta carrera. De esta forma, todo el mundo puede participar desde cualquier parte y a la hora que quieran, lo cual es maravilloso porque acercará carreras como esta a mucha más gente.

«Decidí participar porque Cruz Roja hace una labor impresionante»

Ana Espadas, (@espadasana)

– ¿Qué tal la experiencia de haber participado en esta carrera virtual?

Me ha parecido estupenda, y no hay que ser runner para poder participar, por lo que ha sido ha sido fácil, podías correr a tu aire. Ha sido algo que he podido compartir con mis hijas y ha sido divertido.

– ¿Qué itinerario realizaste y en qué horario?

El recorrido lo hice en Mutxamel, cerca de mi casa y por la mañana pronto.

– ¿Por qué decidiste participar?

Porque Cruz Roja hace una labor impresionante desde siempre. He conocido el voluntariado a través de mis hijas, funciona muy bien y les recomiendo a todos los jóvenes que quieran aportar su grano de arena que se informen en Cruz Roja. No hace falta desplazarse fuera de España, y menos en estos tiempos, aquí se puede ayudar y mucho.

– ¿Qué piensas de iniciativas así?

Los eventos a partir de ahora serán diferentes, sin aglomeraciones, digitales y también son recomendables por la comodidad de hacerlo a tu conveniencia. Todos queremos apoyar y si es con facilidades, ¡mucho mejor!

«Saber que con mi carrera estaba ayudando me animó a participar»

Tania Agulló, (@trendyinlove)

– ¿Cómo ha ido tu carrera?

Ha sido mi primera experiencia en este formato de carrera y la verdad que la he disfrutado muchísimo. Además, era emocionante saber que tanta gente estaba apoyándola por una buena causa.

– ¿Por dónde la realizaste?

Decidí salir a correr por Playa de San Juan y Muchavista. Adoro este recorrido, es mi favorito y me coge muy cerca de casa. La realicé por la tarde sobre las 20:15 horas.

– ¿Qué te motivó a participar en esta iniciativa?

A raíz de todo lo ocurrido estoy muy concienciada con la ayuda a personas necesitadas. Saber que con mi participación estaba ayudando a ellas era primordial a la hora de animarme a hacerla.

– ¿Recomiendas participar en próximas experiencias como esta?

Sin duda SÍ. Es una experiencia increíble y muy cómoda de realizar.

«Estas iniciativas ayudan a tener una sociedad que no deja a nadie atrás»

Daniel Perea, (@iamperea)

– ¿Qué tal la experiencia?

Fue algo fantástico. No por el mero hecho de salir a correr, que lo hacemos casi a diario, sino por el acto de correr con una mochila llena de ayuda para las personas más necesitadas. Bien es conocido que cuando uno hace algo con intención, todo cobra más sentido.

– ¿Por qué zona realizaste la carrera?

Ese día nos tocaba segmento de carrera. En concreto trail porque, con el parón de las competiciones, hemos vuelto trabajar la fuerza. Algo en lo que solemos hacer mucho hincapié en pretemporada. Y nada más placentero que acercarte al pantano de Elche para completar el entreno.

Empezamos temprano, por un lado para cumplir con las exigencias de la fase del confinamiento pero por otro lado, para no hacer sufrir al cuerpo demasiado con la temperatura. Tenemos que cuidar los detalles porque entrenamos todos los días de la semana y, en ocasiones, doblamos.

– ¿Participaron también algunos de tus seguidores?

No puedo medir el alcance en cuanto a inscripciones materiales que se han podido producir pero sí recibí algún mensaje por privado para comunicarme que también iban a formar parte de este gran proyecto. Al final, las redes sociales son una potente herramienta de comunicación en la que los mensajes que transmitimos se leen en tiempo real, llegando al instante a otras personas sin importar el lugar donde estén. Estos mensajes o contenido pueden remover conciencias e impulsar a otras personas a tender también su mano a la causa.

– ¿Animarías a participar en próximos eventos como este?

Por supuesto. Y ya os digo, que no es por lo gratificante que te sientes al acabar el reto sino por el hecho de ayudar a tener una sociedad que no deja a nadie atrás. El verdadero reto lo hacen diariamente los voluntarios de Cruz Roja, levantando el teléfono, trasladando a personas enfermas a centros de salud, haciendo la compra a personas mayores o, simplemente, escuchando a las personas. La suma de muchos pequeños gestos puede provocar un gran cambio.

«Me motiva mucho colaborar con iniciativas solidarias y darles visibilidad»

María Mainez, (@mariamainez)

– ¿Has participado en alguna otra carrera virtual?

Esta es mi segunda carrera virtual y la experiencia ha sido muy buena. Una de las cosas que más me gusta es poder elegir el horario ya que muchas veces el trabajo y el entrenamiento de otras disciplinas me impiden participar en algunos eventos, y aquí siempre encuentras el hueco.

– ¿Por dónde realizaste la carrera?

Comencé a las 20:00 horas de acuerdo con el horario permitido, y me decidí por un itinerario con poco desnivel en la entrada al casco urbano de mi pueblo, pues el día anterior tuve un entrenamiento de bici bastante duro y me iba a costar un poco más, como así fue.

– ¿Qué te hizo decidirte a participar?

Porque me motiva mucho colaborar con las iniciativas solidarias y darles visibilidad y más aún si están relacionadas con actividades deportivas.

– ¿Recomiendas este tipo de carreras virtuales y benéficas ?

Por supuesto, da gusto colaborar solidariamente a la vez que nos mantenemos en forma.





"Por pequeño que sea el aporte, siempre suma, y ya eso merece la pena"

Isabel Delima, (@lodiceisa)

- ¿Qué tal la experiencia de haber participado en esta carrera virtual?

Fue una experiencia diferente y enriquecedora porque cuando haces algo a sabiendas de que estás aportando para una causa tan bonita, la motivación extra es aún mayor.

- ¿Qué itinerario realizaste?

Hice mi recorriendo por cabo De huertas Con un paisaje hermoso, clima increíble y muy buena vibra. Sin duda el aire alicantino es especial. Aproveché la tarde para además, disfrutar del atardecer.

- ¿Por qué decidiste participar? ¿Se animaron tus seguidores?

Decidí participar para apoyar a Cruz Roja y además, para darle voz y repercusión desde mis redes sociales. Mis seguidores acogieron muy bien la iniciativa.

- ¿Lo recomendarías?

Sin lugar a dudas. En tiempos de covid, podemos hacer deporte con sentido común y además, haciendo un aporte positivo para una causa que nos beneficia a todos.

«Es gratificante compartir acciones que nos unen»

Erica Sánchez, (@corroysoymujer)

– ¿Qué tal la experiencia de haber participado en esta carrera virtual?

Ha sido una muy buena experiencia sobre todo poder compartirlo con los seguidores, crear comunidad, apostar por una buena causa. En estos momentos que no hay carreras oficiales es una experiencia gratificante después de estar tantas semanas sin entrenar al aire libre poder salir a correr y sumar solidaridad.

– ¿Qué itinerario realizaste? ¿Y a qué hora empezaste el recorrido?

Desde que podemos salir a correr suelo realizar rutas fuera de Elche para no cruzarme con mucha gente y sobre todo para desconectar y sentirme bien con rutas nuevas. Esta vez estuve corriendo por el campo de Elche, un recorrido tranquilo entre palmeras y granados.

– ¿Por qué decidiste participar? ¿Se animaron tus seguidores a participar también?

Siempre me gusta sumarme a causas que aporten y ésta sin duda lo era. Y más ayudando a gente que lo necesita y a una entidad como Cruz Roja que sabemos todos la gran labor que hace. Muchas veces cuando tienes presencia en las redes sociales es obligado ser altavoz para este tipo de acciones. Y me consta que gracias a eso muchos seguidores se unieron a la causa, me mandaron sus fotos con los dorsales y completaron el reto. Es gratificante compartir acciones que nos unen.

– ¿Recomiendas participar en próximas experiencias como esta?

Totalmente. Nos hemos dado cuenta que, aunque no haya carreras como siempre las hemos conocido, podemos seguir haciendo cosas buenas juntos y pasar una mañana de domingo sumando kilómetros y solidaridad.



«Me hizo especial liusión saber que un seguidor participó en la carrera desde Chile»

Marta Guerrero, (@martaggrun)

- ¿Qué te ha parecido la Rainbow Run?

¡Me ha encantado! Después de tres meses de confinamiento ya empieza a haber mono de carreras. Y saber que estaba participando en una, aunque fuese alejada de los demás participantes ha sido bonito, más aún sabiendo la causa por la que corríamos

- ¿Qué recorrido hiciste?

Empecé a las 9 de la mañana, hice un circuito circular de 5km que sale de mi casa y atraviesa el campo por una senda ciclable, en Villanueva de la Cañada, donde vivo ahora.

- ¿Se animaron tus seguidores a participar también?

- ¡Pues sí! Me ha hecho mucha ilusión porque sé que bastantes se apuntaron. Me hizo especial ilusión un chico que me sigue desde Chile, que hizo la carrera desde allí y me mandó su tiempo en la aplicación oficial, ¡un campeón!

-¿Recomiendas esta experiencia?

Absolutamente sí, se puede ayudar mucho entre todos y encima haciendo lo que más nos gusta: ¡correr!