El Intercity solicita que le abran el Polideportivo de Sant Joan

El Intercity solicita al Ayuntamiento de Sant Joan que se reabra el Polideportivo, su casa desde que se fundó el club, para poder reanudar los entrenamientos con normalidad de cara al play-off de ascenso que le enfrentará al Alcoyano el 18 o 19 de julio. Mientras, se ejercitan en las instalaciones del Arena Alicante, cuyo césped también es de césped artificial.

"El play-off ya se ha iniciado y nuestros jugadores están entrenando en las instalaciones deportivas Arena Alicante, ya que las puertas de nuestra casa, el Poliesportiu de Sant Joan, aún están cerradas. Solicitamos a las autoridades del Ajuntament de Sant Joan D'Alacant la apertura de dichas puertas, ya que esto nos permitiría concentrar todas nuestras energías en lo netamente futbolístico, sin tener que sufrir el desgaste que ocasiona el no poder trabajar donde llevamos haciéndolo estos últimos años". Así solicita el club de Salvador Martí la reapertura de su habitual estadio.

"El play-off ya ha comenzado y necesitamos volver a casa para poder prepararnos para la gran cita. Sabemos que nuestra solicitud tendrá una respuesta inmediata y positiva, porque somos conscientes que todos queremos lo mejor para nuestro deporte".

El entrenador Miguel Ángel Martínez, que no llegó a debutar ya que fue contratado justo antes del inicio de la pandemia, solo ha contado con las bajas de los dos jugadores que están en cuarentena al no haber dado negativo en los test para detectar el coronavirus. El Intercity accede a la fase de ascenso tras haber quedado quinto en el grupo VI de Tercera y beneficiarse de que el cuarto, el Villarreal C, no podía disputar la promoción.