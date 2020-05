El Elche entrenará a partir del lunes con la plantilla completa casi tres meses después

El Elche comenzará el próximo lunes 1 de junio su última fase del proceso de la desescalada del fútbol antes de la reanudación de la competición. La plantilla franjiverde realizará hoy viernes el último entrenamiento de la semanas, el sábado y el domingo tendrá descanso y a partir del lunes Pacheta ya podrá entrenar con la plantilla al completo, algo que no se producía desde el pasado 13 de marzo, un día antes de la declaración del estado de alarma.

Hasta ahora las sesiones de trabajo han sido en grupo reducidos que se han ido ampliando de forma progresiva hasta llegar esta semana a los 14 jugadores. El cuerpo técnico del conjunto ilicitano ya no tendrá que realizar entrenamientos por turnos y todos los futbolistas podrán estar al mismo tiempo en el terreno de juego, por lo que, también, se podrán llevar a cabo partidillos de once contra once, que es una de las principales cosas que están echando de menos tanto entrenadores como jugadores.

Todo ello enfocado a la reanudación de la competición, que si se cumplen los plazos que maneja LaLiga tendrá lugar el jueves 11 de junio, con un Betis-Sevilla en Primera División y los 45 minutos que restan del partido suspendido entre el Rayo y el Albacete, en Segunda.

Partidos todos los días

La intención de la Patronal de clubes es programar partidos todos los días de lunes a domingo. Entre semana habrá dos franjas horarias (19.30 y 21.30 o 22 horas) y los fines de semana tres, añadiendo las 17.30 horas a los encuentros que se disputen en la zona norte donde el calor sea menor.

La liga regular se prolongará hasta el 19 julio y las dos semanas siguientes tendrán lugar el «play-off» de ascenso a Primera, en el que espera estar el Elche.

Esta situación no va a significar ningún problema para que Pacheta y los nueve jugadores que terminan contrato el 30 de junio: Nino, Jonathas, Iván Sánchez, Josema, Manuel Sánchez, Tekio, más los cedidos Escriche, Andoni López y San Román puedan completar la temporada.