Van Gaal abofeteó a Van Persie en el Mundial de 2014 por negarse a ser sustituido

El exfutbolista Robin van Persie revela en la última biografía de Louis van Gaal que el exseleccionador lo abofeteó tras la prórroga del Holanda-Costa Rica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de 2014, porque se negó a ser sustituido en la prórroga.

El encuentro terminó 0-0 y el delantero sufrió un calambre pasados los primeros diez minutos del tiempo extra, circunstancia que advirtió Van Gaal. El seleccionador le dijo que lo iba a sustituir, pero Van Persie se negó por la posibilidad de que la eliminatoria se decidiese en la tanda de penaltis.

"Cuando terminó la prórroga, nos juntamos en la banda y de repente me abofeteó. ¡Bang! Luego con la mano plana me dio unas palmaditas y me dijo enfadado: 'No vuelvas a hacer eso nunca más'", dijo Van Persie en unas declaraciones recogidas este domingo por la revista holandesa 'Voetbal International' y sacadas de la biografía 'LvG, el entrenador y la persona', recientemente publicada.

A continuación, Van Gaal conminó al delantero a no fallar desde los once metros. "Ahora olvídalo y asegúrate de meter el penalti", añadió enfadado.

Van Persie no decepcionó a los suyos y batió con un golpeo raso al exportero del Real Madrid Keylor Navas, el primer tanto holandés de una tanda de penaltis que terminó 4-3 y que le dio a Holanda la clasificación para la semifinal del Mundial de 2014.