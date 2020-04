«Las carreras populares no van a ser lo mismo hasta que haya una vacuna»

El atletismo toma medidas. ¿Habrá Media de Alicante? ¿Media de Elche? ¿Maratón de Valencia? La incertidumbre inunda el deporte popular. Si de lo que se trata es de evitar las aglomeraciones, las pruebas que reúnen a miles de corredores presentan a día de hoy un futuro incierto. Por lo menos tal y como las conocemos. Los organizadores ya trabajan en bocetos para poder hallar una solución y seguir viendo dorsales por la calle. Albentosa, organizador de la Media de Alicante, analiza el nuevo escenario.

¿Son factibles ahora mismo las carreras populares? No es fácil imaginar en plena pandemia de coronavirus a miles de atletas corriendo al mismo tiempo por las calles de una ciudad. Las pruebas programadas para después del verano no se han suspendido por el momento, pero cuesta pensar de qué forma se podrá autorizar a dar la salida a miles de corredores. José Manuel Albentosa, atleta olímpico en los Juegos de Seúl, subcampeón del mundo júnior y cuatro veces campeón de España en media y larga distancia, tiene claro que las carreras populares van a tener que reinventarse para adaptarse a los nuevos tiempos. El organizador de la Media Maratón de Alicante y de la Gran Carrera del Mediterráneo tiene claro que deberá cambiar el reglamento de las pruebas, sobre todo para evitar la aglomeración de gente en la salida y en la llegada.

La vuelta a las pruebas



«Volverán las carreras al mismo tiempo que los eventos masivos como ferias, conciertos...»

Una de las grandes incógnitas ahora mismo es saber en qué momento el Gobierno dará luz verde al retorno de las carreras populares. En opinión de Albentosa, «las pruebas seguirán el mismo curso que los eventos masivos de gente como ferias, concierto, museos...». «Lo más complicado de las carreras es la salida, pero una vez empezada el grupo se estira y ya los problemas son menores. Lo mismo pasará en los partidos de fútbol con miles de espectadores. Una vez en las butacas no pasará nada pero el gran problema serán las colas que se formen en las taquillas». Las carreras populares son un evento más en el que habrá que tomar nuevas medidas y cambiar los reglamentos».

Nueva regulación



«Será necesario cambiar los reglamentos por lo menos hasta que haya una vacuna»

El organizador de la Media Maratón de Alicante y la Gran Carrera del Mediterráneo es partidario de cambiar el reglamento de las carreras para adaptarlo a los nuevos tiempos. «Tendrá que haber una regulación porque las carreras no es algo distinto a otros eventos», señala. «En atletismo popular nadie corre estando malo, pero el problema son los asintomáticos, ya que sin darse cuenta pueden contagiar a los demás». Ahora mismo todas las congregaciones de gente son peligrosas. A ver qué pasa con la Maratón de Berlín que tiene previsto reunir a 60.000 personas», afirma el exatleta olímpico, que pasa el confinamiento teletrabajando y haciendo ejercicio en familia.

La salida



«Deberá ser escalonada como en una contrarreloj de ciclismo»

Uno de los problemas que se le presentan a los organizadores de las carreras populares es la salida, el momento de la prueba en el que se congrega un mayor número de personas. «La única medida pasa por hacer una salida escalonada como en una contrarreloj de ciclismo. Dar la salida de uno en uno o de dos en dos y con unos 30 segundos de separación. Un vez que arranca la prueba ya existe menos peligro», señala Albentosa, que ya está realizando un borrador de la Media Maratón de Alicante que en principio se disputa el 20 de septiembre

La carrera



«Hay que aplicar las mismas medidas que tendremos que tomar en la vida normal»

El desarrollo de la carrera no tendría que tener mayor problema, aunque será necesario establecer unas nuevas pautas para evitar problemas de contagio, entre ellas mantener la distancia social entre los corredores. «No habrá que hacer nada que no hagamos diariamente. No se permitirá que los corredores vayan en grupo, lo más normal es que no puedan ir más de tres atletas juntos, pero todo ello quedará reflejado en un reglamento para las carreras populares», señala Albentosa.

¿Mascarillas?



La gran incógnita del nuevo reglamento de las pruebas

Existe disparidad de criterios en cuanto al uso de mascarillas durante las carreras. Albentosa piensa que es «muy complicado» porque «al inhalar con la mascarilla puesta se mete para dentro y es difícil aguantar así una carrera», afirma el atleta olímpico. «En ciclismo es todavía más complicado poder competir porque van en pelotón y no se les puede exigir que vayan separados. Veremos el Tour y las medidas que toman», señala Albentosa.

La llegada



«Una zona amplia de meta y desalojarla lo antes posible»

Disfrutar durante unos minutos después del esfuerzo en la zona de meta ya no va a ser posible. Por lo menos hasta que haya una vacuna. «Los atletas no podrán recrearse en la posmeta porque se tratará de vaciar la zona lo antes posible para que haya el mínimo contacto. Habrá que hacer una zona amplia para evitar aglomeraciones», señala Albentosa.

El entrenamiento



«Una hora diaria de ejercicios hasta que se pueda salir»

«Cada vez existe más sensibilidad en la gente de llevar una vida sana y saludable y hay que tratar de mantenerlo en el confinamiento», afirma el olímpico Albentosa, que recomienda «una hora al día de ejercicio moderado. Es clave para estos días. Las articulaciones y los músculos se atrofian de no utilizarse y si estás bien físicamente te ayuda a estarlo mentalmente», señala. No es fácil aventurar cuándo se dará el pistoletazo de salida a las carreras populares. Mientras tanto, se elaboran bocetos sobre las medidas a tomar.