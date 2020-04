Javier Abínzano: «El Benidorm tiene futuro, pero vamos a necesitar mucha ayuda»

Como hostelero, Abínzano está viviendo también las consecuencias de tener cerrados sus negocios, pero no duda en ayudar a todo el que puede «porque todos tenemos que comer». Sobre lo deportivo tiene claro que es muy difícil que la temporada se reanude. «Lo primero es la salud», señala.

El Benidorm tocaba el cielo en Madrid el pasado 8 de marzo a pesar de caer en la final de la Copa del Rey, ya que se le abrieron las puertas de Europa la próxima temporada. Fue un momento histórico para el conjunto de Fernando Latorre que ni siquiera ha podido llegar a celebrar. La irrupción de coronavirus le dejó sin su merecida recepción en el Ayuntamiento y sin la posibilidad de recibir el reconocimiento de su afición por la gesta conseguida en el torneo copero. Javier Abínzano, presidente de la entidad, afronta los tiempos de crisis con serenidad tratando de adaptarse a una nueva realidad que deja un escenario con mucha incertidumbre.

P ¿Cómo lleva estos días de confinamiento?

R Tratando de llevarlo lo mejor posible y trabajando en muchos frentes con mis negocios y el club. Hay familias que están viviendo verdaderos dramas y estoy tratando de ayudar todo lo que puedo porque de esto tenemos que salir unidos y siendo solidarios.

P Fue el primer club de la provincia en presentar un ERTE...

R Lo que estamos viviendo es como si fuera una película. Viendo lo que estaba pasando en China parecía claro que eso iba a venir a aquí. Cuando se empezaron a suspender todos los acontecimientos deportivos nos asesoramos y sabíamos que iba a ir para largo, por lo que decidimos aplicar un ERTE como la medida menos mala para poder asegurar nuestro futuro. El Gobierno estuvo torpón y tardó mucho en tomar medidas cuando todo indicaba que íbamos a pasar por lo mismo que China e Italia.

P De ser subcampeones de la Copa a ver el futuro con mucha incertidumbre...

R Hemos pasado de la euforia al ostracismo, pero el balonmano ahora debe estar aparcado porque están muriendo muchas personas. Esto nos debe servir para valorar las cosas, lo felices que éramos y lo que daríamos ahora por volver a lo que teníamos.

P No se ha podido saborear el éxito de la Copa del Rey...

R Disfrutamos mucho lo que conseguimos y nos clasificamos para Europa, algo que solo han conseguido en la provincia el Calpisa y el Altea.

P ¿Cómo se ve ahora el futuro?

R Presentamos un ERTE para garantizar el futuro del club, pero ahora hay que ver las ayudas que podemos tener, ya que nuestros patrocinadores están muy ligados al sector turístico y es uno de los más afectados por esta crisis. Esperamos la ayuda del Ayuntamiento y ahora más que nunca hay que apoyar la Ley de Mecenazgo para poder reflotar. Somos creadores de empleo, damos trabajo a mucha gente con sus contratos y Seguridad Social.

P Viene un año de más gastos por jugar en Europa...

R Necesitamos un mínimo de 200.000 euros para competir en el torneo continental. Hará falta una plantilla extensa porque vamos a jugar dos partidos por semana. Nos vemos obligados a ampliar mucho la logística deportiva y económica.

P ¿Es una utopía pensar en terminar la competición esta temporada?

R Hay que ser realistas y es muy complicado que podamos acabar la temporada, pero nosotros trabajamos en varios escenarios para que no nos pille nada por sorpresa. Lo que está claro es que no podemos poner en peligro la salud de los jugadores y hasta que no haya seguridad del cien por cien no se podrá jugar.

P Y en caso de hacerlo será a puerta cerrada...

R Es muy complicado ahora mismo pensar en partidos con público. Estamos trabajando en ello para en caso de reanudar la liga que nuestra gente pueda verlo por televisión de una manera u otra.

P Como hostelero le ha afectado de lleno esta crisis..

R Tengo dos negocios que ahora mismo al estar cerrados me producen cero ingresos. Tampoco llegan las ayudas prometidas por el Gobierno. Es urgente.