Kiko: «El mejor puñetazo al virus es la paciencia»

El 5 abril tenía prevista una pelea en Reino Unido que ha sido suspendida y asegura que «juntos y unidos vamos ganarle al bicho».

El boxeador ilicitano Kiko Martínez, tres veces campeón del mundo del peso «Supergallo» y cinco de Europa en peso «Pluma» está deseoso de volver a subirse a un cuadrilátero y pelear, pero sabe que en estos momentos lo más importante es la salud y la lucha contra el Covid-19.

«Si no peleo no cobro, pero ahora el mejor puñetazo que le podemos al virus es la paciencia. Esta pelea se gana con tranquilidad y quedándose en casa. Aunque nos cueste, tenemos que mantener la calma y no salir. Si no podemos todos de nuestra parte no lo vamos a conseguir. Si estamos juntos y unidos y tenemos paciencia, al final, ganaremos».

El púgil de Torrellano está pasando este periodo de confinamiento en su casa de campo en Torrellano, junto a su mujer y sus dos hijas, una de siete años y otra de 18 meses. «Aquí tengo terreno, árboles frutales, un perro, una tortuga y hasta una cabra. No me aburro», comenta entre risas.

Kiko no descuida su preparación física. «Tengo mis sacos, una cinta de correr, la bicicleta estática, pesas... El boxeo es mi trabajo y estar en forma mi obligación. Pero estar todo el tiempo encerrado no deja de ser como estar en una jaula y es algo difícil».

Lo que tiene claro el boxeador ilicitano es que en estos momentos no se puede lesionar porque «lo prioritario para los sanitarios y los hospitales es la lucha contra el coronavirus. «Trabajo duro, pero el aspecto físico y principalmente la resistencia. No hago peleas con esparrings ni defensa. Intento llevar mucho cuidado de no lesionarme, ni de hacerme daño porque tener que ir al hospital en estos momentos sería de burros y todo lo que no sea ir por el coronavirus sería un problema para los médicos». Por eso pide «que la gente haga ejercicio físico», pero que « lleve mucho cuidado».

Su futuro es una incógnita

Kiko Martínez ha visto como esta crisis sanitaria ha dejado su futuro en todo una incógnita. «Tengo ya 34 años, pero todavía con muchas ganas de seguir peleando. El 4 de abril había fijada una pelea en el Reino Unido y se ha suspendido. En junio también hay otra programada en Madrid y no sabemos nada sobre si se podrá celebrar. Mi único objetivo ahora es seguir entrenando porque más temprano o más tarde vamos a superar esto y tengo que estar bien, porque si no peleo no cobro, aunque sé que los combates tardarán debido a que no se puede acumular mucha gente en un sitio».

Mientras espera, el púgil ilicitano tiene marcada su rutina: «Los lunes, miércoles y viernes por la mañana corro 10 kilómetros en la cinca, hago esprintnes de 30 metros y trabajo 15 o 20 minutos soltura, cintura y espalda. Por la tarde cambio el ritmo y hago ocho asaltos solo contra el saco de combate. Los martes, jueves y sábado hago pesas y spinning y asaltos al saco con una o dos manos; y los domingos descanso».